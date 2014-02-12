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Spor

Melo Brezilya'dan beklediği müjdeyi alamadı

Galatasaray'da son haftaların en çok dikkati çeken oyuncusu olan Felipe Melo, ülkesinden beklediği müjdeli haberi alamadı

12 Şubat 2014 10:16

Hazırlık maçında 5 Mart Salı günü Güney Afrika ile karşılaşacak olan Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. Son maçlarda sergilediği futbolla taraflı tarafsız herkesin övgüyle bahsettiği Galatasaray'ın orta sahadaki yıldızı Felipe Melo, kadroda kendisine yer bulamadı.

Brezilya Teknik Direktörü Luis Felipe Scolari'nin, ülke dışında forma giyen oyunculardan oluşan 16 kişilik kadrosu şöyle:

Kaleci: Julio Cesar (QPR)
Defans: Thiago Silva (PSG), David Luiz (Chelsea), Dante (Bayern Münih), Rafinha (Bayern Münih), Daniel Alves (Barcelona), Marcelo (Real Madrid)
Orta Saha: Luiz Gustavo (Wolfsburg), Paulinho (Tottenham), Fernandinho (Manchester City), Ramires (Chelsea), Oscar (Chelsea)
Forvet: Willian (Chelsea), Hulk (Zenit), Neymar (Barcelona), Bernard (Shakhtar Donestk)

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