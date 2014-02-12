Melo Brezilya'dan beklediği müjdeyi alamadı

Hazırlık maçında 5 Mart Salı günü Güney Afrika ile karşılaşacak olan Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. Son maçlarda sergilediği futbolla taraflı tarafsız herkesin övgüyle bahsettiği Galatasaray'ın orta sahadaki yıldızı Felipe Melo, kadroda kendisine yer bulamadı.

Brezilya Teknik Direktörü Luis Felipe Scolari'nin, ülke dışında forma giyen oyunculardan oluşan 16 kişilik kadrosu şöyle:

Kaleci: Julio Cesar (QPR)

Defans: Thiago Silva (PSG), David Luiz (Chelsea), Dante (Bayern Münih), Rafinha (Bayern Münih), Daniel Alves (Barcelona), Marcelo (Real Madrid)

Orta Saha: Luiz Gustavo (Wolfsburg), Paulinho (Tottenham), Fernandinho (Manchester City), Ramires (Chelsea), Oscar (Chelsea)

Forvet: Willian (Chelsea), Hulk (Zenit), Neymar (Barcelona), Bernard (Shakhtar Donestk)