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Spor

Melo aslan dövmesi yaptırdı tam aslan oldu

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Felipe Melo koluna aslan dövmesi yaptırdı.

19 Aralık 2011 02:00

T24 - Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Felipe Melo koluna aslan dövmesi yaptırdı.



Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın sezon başında İtalyan devi Juventus'tan kiraladığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Felipe Melo, koluna aslan dövmesi yaptırarak, sarı-kırmızılı taraftarların gönlünü bir kez daha kazandı. Geldiği günden bu yana saha içindeki mücadelesi ve tavırlarıyla Galatasaraylı taraftarların gönlünde taht kuran Melo, yeni yaptırdığı dövmesini twitter'dan paylaştı. Brezilyalı yıldız, yaptırdığı aslan dövmesiyle sarı-kırmızılı takıma ne kadar bağlı olduğunu ispatladı.

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