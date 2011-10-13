-Melo antrenmana katılmadı İSTANBUL (A.A) - 13.10.2011 - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 16 Ekim Pazar günü Bursaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışmada futbolcular taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı. Sarı-kırmızılı takımın dünkü antrenmanında sakatlandığı ve sağ dizinde ödem oluştuğu bildirilen Felipe Melo çalışmaya katılmazken, Brezilyalı oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı. Milli takım için gittiği ülkesinden bugün akşam saatlerinde dönmesi beklenen Fernando Muslera da idmanda yer almazken, ağrısı bulunan Engin Baytar ise takımdan ayrı koşu yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, yarın basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek. Öte yandan, Galatasaray antrenmanını izlemek için Çorum'dan gelen iki yerel basın mensubu, teknik direktör Fatih Terim'e leblebi hediye etti.