-Melo: "Amacım GS'de altı yıl kalmak" İSTANBUL (A.A) - 04.11.2011 - Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Felipe Melo, sarı-kırmızılı takımda 5 yıl daha forma giymek istediğini söyledi. Takım arkadaşı Johan Elmander ile birlikte Lig TV'ye açıklamalarda bulunan Melo, Galatasaray'da mutlu olduğunu ve uzun bir süre daha futbol hayatını burada sürdürmek istediği belirtti. Galatasaray'ın Juventus'tan bir yıllığına kiralık olarak renklerine bağladığı Melo, sarı-kırmızılı takıma gelirken bir çok şeyi geride bıraktığını dile getirerek, ''Bu fedakarlıklar da bir yıl için yapılmaz diye düşünüyorum. O yüzden benim amacım Galatasaray'da 6 yıl kalmak. Bu sezonun dışında 5 yıl daha kalmak. Tabi bu sadece benim tarafımdan verilecek bir karar değil. Kulüplerin burada göstereceği tavır da çok önemli. Ama ben kesinlikle Galatasaray'da çok mutluyum. Dediğim gibi böyle bir değişiklik sadece bir yıl için yapılmaz. Ben uzun yıllar Galatasaray'da kalmak için geldim'' diye konuştu. Felipe Melo, sarı-kırmızılı formayla sergilediği performanstan memnun olduğunu ifade etti. Hem fiziksel, hem de teknik anlamda iyi bir mücadele ortaya koyduğunu söyleyen Melo, ''Şu ana kadar göstermiş olduğum performanstan memnunum. Son maça bakıldığında belki teknik anlamda kendimi beğenmedim, ama fiziki anlamda her zamanki gibi yüreğini ortaya koyan, koşan, mücadele eden bir Melo vardı. Her geçen gün de daha iyiye gitmesi gerektiğini düşünüyorum'' dedi. -Elmander: ''Baros çok iyi bir futbolcu''- Galatasaray'ın İsveçli forvet oyuncusu Johan Elmander, aynı mevkide top koşturduğu takım arkadaşı Milan Baros'un çok iyi bir futbolcu olduğunu savundu. Sakatlığı bulunan Baros'un eksikliğinin takım için üzücü olduğunu anlatan Elmander, ''Baros'un çok iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Baros, Galatasaray için gerçekten önemli bir futbolcu. Bu sezon da önemli gollere imza attı. Umarım biran önce iyileşir sakatlığı. Kendisiyle saha içindeki uyumumuzun da çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü, aynı şeyleri düşünüyoruz'' şeklinde konuştu.