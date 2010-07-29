-MELİZ REDİF VE PINAR SAKA ELENDİ BARCELONA (A.A) - 28.07.2010 - İspanya'nın Barcelona kentinde süren 20. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın akşam seansında bayanlar 400 metre seçmelerine katılan Meliz Redif ve Pınar Saka elendi. 400 metre seçmelerinde Meliz Redif 54.19, Pınar Saka ise 54.33'lük derece elde ederken, elenmekten kurtulamadılar. Meliz Redif, yarış sonrasında yaptığı açıklamada, ''Amacım bana ait olan ve iki hafta önce kırdığım 52.89'luk Türkiye rekorunu burada geliştirmekti ama olmadı. Büyük bir şampiyona olduğu için psikolojisi de zor. Özellikle ilk 200 metrede çok rüzgar olmasından dolayı olumsuz etkilendim'' dedi. Şampiyonada 200 metre ve 4X400 metrede de mücadele edecek Meliz Redif, en iyi dereceyi yaparak, Türkiye rekorunu kırmak istediğini belirtti. Elemelere katılan diğer milli atlet Pınar Saka da 2 gün önce sağ baldırından sakatlandığını ve 2 santimetrelik yırtıkla koştuğunu söyledi. ''Biz burada aynı zamanda bayrağımızı göstermek için de bulunuyoruz'' ifadelerini kullanan Pınar Saka, şöyle konuştu: ''O yüzden çıkıp yarışmam gerekiyordu. Çıkmasaydım, federasyondan ya da Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden bana karşı bir tepki olabilirdi. Hem ben böyle koşmaya alışığım. Şampiyonada 31 Temmuz Cumartesi günü 4x400 metre bayrak yarışında mücadele edeceğim. Bu akşam lokal iğne olacağım. 3 günde iyileşirim.''