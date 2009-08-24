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Spor

Melis dünya üçüncüsü

Dünya Atletizm Şampiyonası'nın son gününde nihayet madalyaya kavuştuk.

24 Ağustos 2009 03:00

Dünya Atletizm Şampiyonası'nın son gününde nihayet madalyaya kavuştuk. Bayanlar uzun atlamada Karin Melis Mey 6.80'le bronz aldı.

Güney Afrika Atletizm Federasyonu, kendi sporcusuyla kavga etmeseydi Berlin'den madalyasız dönecektik. Karin Melis Mey'in başarısını onlara ve Fenerbahçe kulübüne borçluyuz herhalde!

Yardım istediği kendi federasyonundan ilgi görmeyen Karin Mey bir de 6.93'lük ülke rekorunun sayılmamasıyla adeta çıldırdı. Sadece Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda ülkesini temsil edebildi. Geçen yıl Fenerbahçe Atletizm Şubesi'nin başındaki Fikret Çetinkaya'nın gayretiyle Mey'le temasa geçildi. Mey'in menajeri Andre Thompson sık sık Cezmi Or Yarışmaları için Türkiye'ye geliyordu ve onun sıkıntısını aktarmıştı.

Karin'in Fenerbahçe'ye gelişinin ardından Türk vatandaşlığına geçmesi 6 ay sürdü. Ve sonunda Türk atletizminin çalışkan arısı Münir Yaraş'ın kayınbiraderi Ekrem Bey'in, "Senin adında bir de Türk ismi olsun. Melis" demesiyle Karin'in yanına Melis de eklendi.

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