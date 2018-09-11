Melis Alphan'dan ‘Atatürk'ün boyu' açıklaması

T24

Gazeteci Melis Alphan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün boyuna dair 2013 yılında yaptığı bir yorumun ardından başlayan tartışmayla ilgili açıklama yaptı. Alphan, ’Atatürk istismarcıları tarafından linç edildiğini’ savundu.

2013 yılında, tarihçiler ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında Atatürk’ün boyuna dair başlayan tartışmaya dair Twitter’da bir yorum yapan Alphan, “Atatürk’ün boyu 1.74’müş. Yok deve. 1.72’yim ve zatı muhteremin kıyafetlerini yakından gördüm. Pantolon beli ancak kalçama geliyor” demişti.

Cumhuriyet gazetesinde yaşanan yönetim değişikliğinin ardından birkaç ay önce başladığı köşe yazarlığı görevinden ayrılan Alphan’ın tweet’i, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada yaşanan tartışmanın ardından konuya dair yeni bir açıklamada bulunan Alphan, şunları söyledi:

"2 gündür, Atatürk istismarcıları tarafından linç ediliyorum. 2013’te Atatürk’ün boyuna dair attığım tweet yüzünden. Tarihçiler Atatürk’ün boyu 1.68 yazarken, TSK 1.74 olduğunu açıklamıştı. 1.74 olamaz dedim diye beni Atatürk düşmanı ilan edip küfrün her türlüsünü ediyor sefiller."

'Atatürk'ün boyu' tartışması

Genelkurmay Başkanlığı, 2013 yılında yaptığı açıklamada, Atatürk'ün boyunun 1.68 değil de 1.74 cm olduğunu duyurmuştu. Şu Çılgın Türkler kitabının yazarı tarihçi Turgut Özakman, “Boyuyla ilgili bir sürü şey uyduruldu. Atatürk'ün boyu 1.74'tür” derken; ünlü tarihçi İlber Ortaylı ise "Mustafa Kemal Atatürk'ün boyunu ben de 1.68 cm olarak biliyordum” ifadesini kullanmıştı.