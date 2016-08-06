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Melikşah Üniversitesi'nde 100 kişi hakkında gözaltı kararı

Melikşah Üniversitesi, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılmıştı

06 Ağustos 2016 20:36

Kayseri'de, Gülen cemaatine yönelik soruşturma çerçevesinde, örgüte yakın Burç Eğitim Vakfı'na bağlı eğitim verirken kapatılarak, Erciyes Üniversitesi'ne bağlanan Melikşah Üniversitesi'ne yönelik operasyonda 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu kişilerin adreslerine düzenledikleri operasyonda, aralarında akademisyen ve üniversite yöneticilerinin de bulunduğu 19'u kadın, 63 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

Geçen yıl 27 vatandaşın, arazilerinin Melikşah Üniversitesi'nce baskı ve tehditle alındığı yönündeki şikâyeti üzerine, "Nitelikli ve örgütlü yağma" suçlamasıyla başlatılan operasyon kapsamında, o dönem Boydak Holding CEO'su ve Melikşah Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı olan Memduh Boydak'ın da aralarında bulunduğu 30 kişi hakkında "Örgütlü olarak nitelikle yağma ve suça teşebbüs" suçlarından dava açılmıştı.

Üniversitenin bağlı bulunduğu Burç Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı'nın yönetim organlarına "cemaate finans desteği sağlama" suçlamasıyla kayyum atanmış, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ise Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile Melikşah Üniversitesi kapatılmıştı.

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Melikşah Üniversitesi100 kişi hakkında gözaltı kararı

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