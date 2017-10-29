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Spor

Melikgazi Belediyespor seriye devam etti

KAYSERİ,(DHA)- ERKEKLER Voleybol 2'nci Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Melikgazi Belediyespor ligde üst üstü oynadığı 3'üncü maçından da aynı skorla 3-0 galip ayrılarak namağlup liderliğini devam ettirdi

29 Ekim 2017 19:16

KAYSERİ,(DHA)- ERKEKLER Voleybol 2\'nci Lig 4\'üncü Grup\'ta mücadele eden Melikgazi Belediyespor ligde üst üstü oynadığı 3\'üncü maçından da aynı skorla 3-0 galip ayrılarak namağlup liderliğini devam ettirdi.
Melikgazi Belediyespor evinde ağırladığı Yeşilyurt Belediyespor\'u mağlup etti. Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmada güçlü rakibi karşısında baştan sona üstün oynayan Melikgazi Belediyespor ilk seti 25-12, ikinci seti 25-15 üçüncü seti de 25-16 kazanarak salondan 3-0’lık skorla galip ayrıldı ve puanını 9’a yükselterek liderliğini devam ettirdi. Antrenör Fuat Kalay “Kazandığımız için mutluyuz. Ligin başında söylemiştik, iyi mücadele eden gençlerden kurulu güçlü bir kadromuz var diye. Bunu da aldığımız galibiyetlerle herkese gösterdiğimiz için mutluyuz. Yeşilyurt Belediyespor karşısında aldığımız galibiyetten dolayı tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Oynadığımız üç karşılaşmada da rakiplerimizi 20 sayının üzerine çıkartmadık. Bu önemli bir istatistik. 15-16 sayı bandında tutuyoruz. Galibiyetler kadar tutturduğumuz bu istatistikte bizim gelecekte ki durumumuzun belirlemesi açısından son derece önemli. Galibiyet serisini devam ettirmek için daha çok çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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