Melikgazi Belediyespor-Sahabiyespor: 3-0

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Selami Öztürk (xx), Alpaslan Gerçel (xx)

MELİKGAZİ BELEDİYESPOR: Duran (xx), Ömer Sefa (xx), E.Yasir (xx), Mustafa (xxx), Mehrali (xxx), Ahmet (xxx), Emin (xx), Davut (xx), Mahmut (xxx), Osman (xx), Mehmet (xx), Hazar (xx)SAHABİYESPOR: M.Esat (x), Emrah (x), Talha (x), E.Berke (x), Kürşat (x), M.Emre (x), A.Mete (x), Mustafa (xx), Yasin (x), Yusuf (xx), Ömer Faruk (x), Hasan (x)

1’İNCİ SET: 25-19

2’İNCİ SET: 25-15

3’ÜNCÜ SET: 25-8

Türkiye 2’nci Erkekler Voleybol Ligi 4’üncü grupta yer alan iki Kayseri takımının maçını Sahabiyespor\'u 3-0’lık sonuçla mağlup eden Melikgazi Belediyespor kazandı.

1’inci set boyunca iki takımda farkı açamadı. Başa baş geçen seti 6 sayı farkla Melikgazi Belediyespor kazandı: 25-19. 2’nci sete seri sayılarla başlayan Melikgazi Belediyespor teknik molaya rahat girdi. Sahabiyespor’un mola dönüşü çabaları sonuç vermedi. Melikgazi Belediyespor seti 10 sayı farkla kazandı: 25-15. Üçüncü sette oyundan düşen Sahabiyespor farkı kapatamadı. Seti 17 sayılık fark ile kazanan Melikgazi Belediyespor derbiyi set vermeden kazanmış oldu.

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