Melikgazi Belediyespor - Seyhan Belediyespor: 1-3

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Ömer Açıcı (xx), Veysel Alış(xx).

MELİKGAZİ BELEDİYESPOR: Duran (x), Ömer Sefa (x), Erkam Yasir (x), Mustafa (xx), Mehrali (xx), Ahmet (x), Mehmet Emin (x), Davut (xx), Mahmut (x), Osman (x), Mehmet (x), Hazar (x).

SEYHAN BELEDİYESPOR: Muzaffer (xx), Berke (xx), Can (xx), Cemal (xxx), Mehmet (xx), Cemal (xx), Recai (xx), Ramiz (xxx), Selçuk Karakaş (xx), Ali Muhammed (xx), Fazlı (xx), Hasan (xxx),Selçuk Yücedağ (xx).

1’İNCİ SET: 27 – 29

2’İNCİ SET: 25 – 17

3’ÜNCÜ SET: 22 – 25

4’ÜNCÜ SET: 23 – 25

Türkiye 2’inci Erkekler Voleybol Ligi 4’üncü grupta 2’inci sırada yer alan Melikgazi Belediyespor evinde grup lideri Adana temsilcisi Seyhan Belediyespor’a 3-1\'lik sonuçla mağlup oldu.

İlk sette karşılıklı sayılar nedeniyle fark açılmadı. Ev sahibi takım iki kez seti kazanma fırsatı buldu ancak, değerlendiremedi. Uzatmaya giden seti Seyhan Belediyespor iki farklı sayı ile kazandı: 27-29. 2’inci setin başından az farkla skor üstünlüğünü ele geçiren Melikgazi Belediyespor avantajı korudu. Ev sahibi takım seti 8 sayı farkla kazandı. 3’üncü sette takımlar teknik molaya kadar başa baş mücadele etti. Mola dönüşü daha az hata yapan Adana takımı seti 3 sayı farkla kazanarak setlerde durumu 1-2’ye getirdi. 4’üncü setin başlarından itibaren oyun kontrolünü elinde bulunduran Seyhan Belediye maçı 2 sayı farkla yendi: 23 – 25.

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