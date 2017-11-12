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Spor

Melikgazi Belediyespor - Kahramanmaraş 15 Temmuz Spor Kulübü: 3-0

SALON: Atatürk HAKEMLER: N

12 Kasım 2017 19:32

SALON: Atatürk
HAKEMLER: N.Halil Ateş (xx), Veysel Alış (xx).
MELİKGAZİ BELEDİYESPOR: Duran (xx), Ömer (xx), Erkam (xx), Mustafa (xxx), Mehrali (xx), Ahmet (xx), Mehmet  E.Polat (xx), Davut (xx), Mahmut (xx), Osman (xx), Mahmut (xx), Osman (xx), Mehmet Yağcı (xx), Hazar (xx).
KAHRAMANMARAŞ 15 TEMMUZ SPOR KULÜBÜ: Oğuzhan (x), Burak (x), Turan (x), Bilal (x), Hayrettin (x), Uğur (x), Cuma Ali (x), Ahmetcan (x), Mücahit (x), Ömer (x), Hasan (x), Umutcan (x), Turgut (x), Süleyman (x).

1’İNCİ SET: 25-14
2’NCİ SET: 25-18
3’ÜNCÜ SET: 25-12

Türkiye 2’nci Erkekler Voleybol Ligi 4’üncü Grup takımlarından Melikgazi Belediyespor sahasında Kahramanmaraş 15 Temmuz Spor Kulübü’nü set vermeden mağlup etti.
1’inci sete baskılı başlayan ev sahibi takım rakibinin farkı azaltmasına izin vermedi. Kayseri takımı ilk seti 11 sayı farkla kazandı: 25-14.
İkinci sette oyuna ortak olan Kahramanmaraş, rakibinin sayılarına cevap vermeye çalıştı. Kayseri takımı Melikgazi Belediyespor 2’inci seti de 7 sayı farkla kazandı: 25-18.
Setlerde 2-0’lık üstünlüğü yakalayan ev sahibi takım farkı açtıkça misafir takım oyundan düştü. Kahramanmaraş 15 Temmuz Spor Kulübü farkı kapatamadı ve seti 13 sayı farkla kaybetti: 25-12.
Kayseri takımı Melikgazi Belediyespor, rakibi Kahramanmaraş 15 Temmuz Spor Kulübü’nü set vermeden yenmiş oldu.

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