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Melike Demirağ Ergenekon duruşmasında Balbay için şarkı söyledi

Mustafa Balbay da, "Sizden bu şarkıyı dinlemek her şeye değerdi" dedi. Tuncay Özkan ise "Bu şarkı için bir 4 yıl daha yatabiliriz" diye espri yaptı

30 Temmuz 2012 16:37

65'i tutuklu 273 sanıklı "Ergenekon" davasının 211'inci duruşması başladı. İzleyici olarak salonda bulunan Melike Demirağ, duruşma öncesi "Arkadaş" şarkısını söyledi. Salonda duygusal anlar yaşandı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz KurumlarıYerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen duruşmaya, CHP İzmir Milletvekilli gazeteci Mustafa Balbay, emekli Tuğgeneral Veli Küçük, eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin ile gazeteci Tuncay Özkan'ın da aralarında bulunduğu 43 tutuklu sanık katıldı.

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, CHP Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz ve Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanık ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmaya, 27 Temmuz Cuma günü tanık olarak ifadesi alınan Turgut Büyükdağ'ın soruları cevaplamasıyla devam ediliyor.

 

Duruşma salonunda Demirağ'dan 'Arkadaş' şarkısı

 

Bu arada, CHP İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan ile tiyatro oyuncusu Füsun Erbulak ve sanatçı Melike Demirağ da duruşmayı izleyenler arasında bulunuyor.

Duruşma başlamadan önce sanıklardan Mustafa Balbay'a seslenen Melike Demirağ, "Mustafa Bey bir şarkı söylemek istiyorum" dedi.

Balbay'ın çevresindekileri susturmasından sonra Demirağ, "Arkadaş" şarkısını söyledi. Demirağ'ın şarkıyı söylediği sırada bazı sanıkların mırıldanarak eşlik ettiği görüldü.

Şarkı bittiğinde salonda bulunanlar alkışlarken Mustafa Balbay da, "Sizden bu şarkıyı dinlemek her şeye değerdi" dedi. Tuncay Özkan ise "Bu şarkı için bir 4 yıl daha yatabiliriz" diye espri yaptı.

Duruşmayı izlemeye gelenlere, davanın gidişatına ilişkin görüşlerini anlatan Balbay, "Hukuku, kuralların dışına çıkmadan hep beraber arayacağız. Ben umudumu yitirmedim. Yargılamayı işkence haline getirdiler. Biz buna karşı çıkıyoruz" dedi.

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