T24 LogoT24 Logo
Gündem

Melih Gökçek'ten 900 milyon liralık Ankapark yorumu: Orası benim kişisel zevkim!

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 8.7 milyar liraya ulaşan 2016 yılı bütçesini kabul etti

02 Aralık 2015 12:30

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, belediye, ASKİ ve EGO’nun toplamda 8.7 milyar TL’ye ulaşan 2016 yılı bütçesini yaşanan tartışmaların ardından kabul etti. Bütçe tartışmalarında, Sayıştay raporları ve belediye ihaleleri hakkında sorulan sorular tartışma yarattı. 2016 yılı bütçesinde Cemevleri yine kapsam dışında bırakılırken ASKİ için yıllar sonra zarar öngörüldü. Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, bütçe görüşmelerinde yaklaşık maliyeti 900 milyon liraya varan Ankapark projesini, “kamu kaynaklarının israfı” olarak Meclis gündemine getiren CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya, Belediye Başkanı Gökçek’ten “Orası benim siyasi tercihim, kişisel zevkim” yanıtını aldı.

Belediyenin kamu yararına gerekirse zarar edebileceğini belirten Yılmazkaya, maliyeti yaklaşık 900 milyon TL’ye dayanan Ankapark’a yapılan yatırımları gündeme getirdi. Yılmazkaya, Gökçek’in Avrupa’nın en büyük oyun olanı olarak belirlenen ve önündeki dinozor oyuncaklarının bile maliyetinin 8 milyon TL olduğu iddia edilen Ankapark’ı “Orası benim siyasi tercihim, kişisel zevkimdir” diyerek savunduğunu söyledi.

 

ETİKETLER

melih gökçekankapark900 milyonyorumkişisel zevkimbelediyeankara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24