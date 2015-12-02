Melih Gökçek'ten 900 milyon liralık Ankapark yorumu: Orası benim kişisel zevkim!

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, belediye, ASKİ ve EGO’nun toplamda 8.7 milyar TL’ye ulaşan 2016 yılı bütçesini yaşanan tartışmaların ardından kabul etti. Bütçe tartışmalarında, Sayıştay raporları ve belediye ihaleleri hakkında sorulan sorular tartışma yarattı. 2016 yılı bütçesinde Cemevleri yine kapsam dışında bırakılırken ASKİ için yıllar sonra zarar öngörüldü. Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, bütçe görüşmelerinde yaklaşık maliyeti 900 milyon liraya varan Ankapark projesini, “kamu kaynaklarının israfı” olarak Meclis gündemine getiren CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya, Belediye Başkanı Gökçek’ten “Orası benim siyasi tercihim, kişisel zevkim” yanıtını aldı.

Belediyenin kamu yararına gerekirse zarar edebileceğini belirten Yılmazkaya, maliyeti yaklaşık 900 milyon TL’ye dayanan Ankapark’a yapılan yatırımları gündeme getirdi. Yılmazkaya, Gökçek’in Avrupa’nın en büyük oyun olanı olarak belirlenen ve önündeki dinozor oyuncaklarının bile maliyetinin 8 milyon TL olduğu iddia edilen Ankapark’ı “Orası benim siyasi tercihim, kişisel zevkimdir” diyerek savunduğunu söyledi.