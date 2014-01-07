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CHP'li İnce: Ankara'da Melih Gökçek yerine Ali Babacan mı aday olacak?

AKP'nin, Ankara Belediye Başkanlığı için Melih Gökçek'in yerine Ali Babacan'ı aday göstereceği öne sürüldü

07 Ocak 2014 16:01

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla zor durumda kalan AKP'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının değiştirileceği iddia edildi. İddiaya göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yerine ekonomiden sorumlu Başbakan yardımcısı Ali Babacan aday gösterilecek. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce iddiaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. İnce, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının değiştirileceği iddiası doğru mu? Ali Babacan aday mı?" diye sordu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, başkent AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye adayının değişeceği iddiasını konuşuyor. İddiaya göre, Gökçek'in yerine Babacan aday gösterilecek. 

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce iddiaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. İnce'nin açıklaması şu şekilde;

AKP'de işlerin karıştığını dile getiren İnce, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının değiştirileceği iddiası doğru mu? Ali Babacan aday mı?" 

 

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye cevap

 

CHP'li vekil Muharrem İnce'nin twitter hesabından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Ali Babacan mı olacak sorusuna Melih Gökçek, Twitter'dan yanıt verdi. Gökçek,  ''Muharrem demedi deme... İstediğin kadar çırpın seni aday yapmazlar'' diye yazdı.

Gökçek'in Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle; 

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