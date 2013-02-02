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Spor

Melik Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek futbolcu oldu

Ahmet Gökçek 37 yaşında, bir dönem başkanlığını yaptığı Ankaraspor'la 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

02 Şubat 2013 13:04

Ankaraspor ve Ankaragücü'nde Süper Lig döneminde başkanlık yapan Melik Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek futbolcu oldu.

Sporx'in haberine göre; ilk olarak 22 Ocak 2013 lisans çıkartan 37 yaşındaki Gökçek, 1 Şubat 2013 tarihinde de profesyonel futbolculuğa geçiş yaparak Ankaraspor'un profesyonel futbolcuları arasına girdi.         

Melik Gökçek'in oğlu, başkanlığını yaptığı kulüple 31 Mayıs 2015 tarihine kadar 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sezon başında PTT 1. Lig'de oynama hakkını bir sezonluğuna donduran Başkent ekibi bu sezon A2 Ligi'nde mücadele ediyor.

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