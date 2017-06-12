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Melih Gökçek’ten yine suni deprem iddiası

"Deprem merkezi civarında seyreden sismik araştırma gemisi var mıydı?"

12 Haziran 2017 20:40

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesinin açıklarında meydana gelen depremin ardından, Twitter hesabından ‘suni deprem’ iddiasında bulundu.

Gökçek, paylaşımlarında şunları yazdı: 

"İzmir açıklarında 6.3 şiddetinde deprem oldu… Bilim adamları daha şiddetli olanların bunu takip edebileceğini söylüyor… Şimdi bu depremin suni bir deprem olabileceğini düşünüyorum. Ben mutlaka böyledir demiyorum… Ancak ciddi bir ihtimaldir, mutlaka araştırılmalı diyorum… Deprem merkezi civarında seyreden sismik araştırma gemisi var mıydı… Varsa gemi hangi ülkeye ait?"

 

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melih gökçeksuni deprem

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