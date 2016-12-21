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Spor

Melih Gökçek’ten Rıdvan Dilmen’e cevap!

"Olmadı Rıdvancım, olmadı..."

21 Aralık 2016 02:09

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in "Osmanlıspor adının bir futbol kulübüne verilmesine karşıyım. Bu isme karşı küfür de edilebilir" sözlerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten cevap geldi.

Galatasaray'ın son dakikalarda beraberliği kurtardığı Osmanlıspor maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen, bir kulübe 'Osmanlı' adını verilmesinde rahatsızlık duyduğunu ifade ederek, "Osmanlıspor adının bir futbol kulübüne verilmesine karşıyım. Bu isme karşı küfür de edilebilir" demişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, konuyla ilgili Rıdvan Dilmen'i eleştiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Olmadı Rıdvancım olmadı" diye başlayarak Dilmen'e cevap verdi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Gökçek, şunları yazdı: 

"Rıdvan Dilmen 'Osmanlıspor adının bir klübe verilmesi olmaz' demiş. 'Bu isme küfredilebilir.' demiş... Olmadı Rıdvancım olmadı çünkü sahada oynayan futbolcunun adı, Abdullah, Muhammed, Rıdvan, Ali, Osman, Ebubekir, Abdurrahman vs. olabilir.

"Rıdvancım senin mantığına göre küfür yememek için bu futbolcuların ya futbolu bırakması ya da isimlerini değiştirmesi lazım değil mi? 

"İsmi mğbarek, adı güzel Rıdvancım... Sen futbolcu küfür yememek için mi bıraktın? Söylediğimizin mantığı olmalı. Seni seviyoruz." 

 

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