Melih Gökçek'ten Reza Zarrab açıklaması: Peşlerini bırakan namerttir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda istifa eden eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Twitter'da kendisine gönderilen "Zarrab'dan Osman'a 350 milyon dolar ne iş?" yazılı tweete tepki göstererek "Hepsini savcılığa vereceğiz buradan ikaz ediyorum, peşlerini bırakan namerttir..." dedi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Twitter'da bir takipçisinin kendisine gönderdiği "Zarabtan Osman’a 350 milyon dolar diyor ne iş" tweete "Şahsım ve ailem hakkında kripto fetocuların başını çektiği, ancak bildik/bilmedik hasetçilerin de çanak tuttuğu algı yönetimi devam ediyor" diyerek tepki gösterdi. Bir resim üzerinde "Reza Zarrab'ı tutuklayan savcı Bharara, Melih Gökçek'ğin oğlu Osman Gökçek'in hesabına Reza tarafından aktrılan 350 milyon doların belgesini yayınladı" yazısı bulunan tweeti Teyit.org da yalanladı. Teyit.org'un yalanlamasının ardından Gökçek, "Hepsini savcılığa vereceğiz buradan ikaz ediyorum, peşlerini bırakan namerttir.." diyerek açıklamasını şu sözlerle devam etti:

"Bu da bilinmeliki Reza Sarraf'ı ne ben, ne oğlum tanır... Hayatta bir kez konuşmuşluğumuz yoktur... Türkiye'ye bu konuda kurulan komplolar da göreceksiniz boşa çıkacak... Tezgah FETÖ'nün 17/25 Aralık'ının ABD versiyonudur... Twit aleminin bilgisine..."