T24 LogoT24 Logo
Gündem

Melih Gökçek'ten Reza Zarrab açıklaması: Peşlerini bırakan namerttir

"Bilinmeli ki Reza Zarrab'ı ne ben, ne oğlum tanır..."

27 Kasım 2017 14:51

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda istifa eden eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Twitter'da kendisine gönderilen "Zarrab'dan Osman'a 350 milyon dolar ne iş?" yazılı tweete tepki göstererek "Hepsini savcılığa vereceğiz buradan ikaz ediyorum, peşlerini bırakan namerttir..." dedi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Twitter'da bir takipçisinin kendisine gönderdiği "Zarabtan Osman’a 350 milyon dolar diyor ne iş" tweete "Şahsım ve ailem hakkında kripto fetocuların başını çektiği, ancak bildik/bilmedik hasetçilerin de çanak tuttuğu algı yönetimi devam ediyor" diyerek tepki gösterdi. Bir resim üzerinde "Reza Zarrab'ı tutuklayan savcı Bharara, Melih Gökçek'ğin oğlu Osman Gökçek'in hesabına Reza tarafından aktrılan 350 milyon doların belgesini yayınladı" yazısı bulunan tweeti Teyit.org da yalanladı. Teyit.org'un yalanlamasının ardından Gökçek, "Hepsini savcılığa vereceğiz buradan ikaz ediyorum, peşlerini bırakan namerttir.." diyerek açıklamasını şu sözlerle devam etti:

"Bu da bilinmeliki Reza Sarraf'ı ne ben, ne oğlum tanır... Hayatta bir kez konuşmuşluğumuz yoktur... Türkiye'ye bu konuda kurulan komplolar da göreceksiniz boşa çıkacak... Tezgah FETÖ'nün 17/25 Aralık'ının ABD versiyonudur... Twit aleminin bilgisine..."

 

ETİKETLER

ankara büyükşehir belediye başkanıeskitwittermelih gökçeksu duyurusuosman gökçekreza zarrab
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2017-11-27T14:51:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/melih-gokcekten-reza-zarrab-aciklamasi-peslerini-birakan-namerttir,499490","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/melih-gokcekten-reza-zarrab-aciklamasi-peslerini-birakan-namerttir,499490"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24