Melih Gökçek'ten Ombudsman'a ziyaret

Melih Gökçek, Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu’nu ziyaret etti. Bu ziyaret, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim tartışmalarının Ombudsman'a taşındığı yorumlarına neden oldu.

Kendi aracıyla geldi

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'la büyük bir çekişme yaşayan ve seçimi kıl payı bir farkla kazanan Gökçek, saat 19.00 sıralarında Kamu Denetçiliği Kurumu'na geldi. Kendi kullandığı aracıyla Kamu Denetçiliği Kurumu'na gelen Gökçek, burada yaklaşık 20 dakika kaldı. Gökçek, çıkışta ziyarete ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.