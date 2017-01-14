Melih Gökçek'ten 'kalp krizi' açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek kalp krizi geçirdiği yolunda ileri sürülen iddialara ilişkin olarak sosyal medya hesabında açıklama yaptı.

Gökçek, "Cumhuriyet Gazetesi benim kalp krizi geçirdiğimi yazmış. Onlar arzu ettiklerini yazmışlar. Onları üzecek bir haber vereceğim. Elhamdülillah hiçbir sorunum yok. (Şeker hariç) kardeşimin eşi ağır grip nedeniyle Güven'de şu an yatıyor. Ziyarete gitmiştim" diye yazdı.

Cumhuriyet'in söz konusu haberinde şu ifadeler yer almıştı:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Ankara'da kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gittiği iddia edildi. Konuyla ilgili telefonla bilgi aldığımız Ankara Güven Hastanesi yetkilileri Melih Gökçek'in hastaneye geldiği doğrulandı. Gökçek'in ayakta tedavi edilerek taburcu edildiğini belirten hastane yetkilileri rahatsızlığı ile ilgili bilgi vermekten kaçındı. Yetkililer 'Gerekirse konu hakkında yazılı açıklama yapılır' dedi"