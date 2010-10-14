-MELİH GÖKÇEK'TEN ELEŞTİRİLERE REST ANKARA (A.A) - 14.10.2010 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ''Ankaragücü'nden çekilmemizi istiyorlarsa ben şahsen desteğimi çeker giderim. Sonuçlarına da katlanırlar. Bu iş böyle olmaz'' dedi. Ankara'nın başkent oluşunun 87. yılı onuruna verilen resepsiyonun ardından, gazetecilerin Ankaragücü ile ilgili sorularını yanıtlayan Gökçek, bazı taraftarların Ankaragücü Teknik Direktörü Ümit Özat ile ilgili tepkilerine bir anlam veremediğini söyledi. Teknik direktör Özat'a güvendiklerini belirten Gökçek, ''Bu iş oyuncak değil. Bırakılması gerekirse şahsen ben desteğimi de çeker bırakırım. Bu iş böyle olmaz. Eğer taraftarlar Ankaragücü'nden bu desteğin gitmesini, eskisi gibi gelişigüzel bir Ankaragücü olmasını istiyorlarsa ben de 'Yok' demem. Onu da söyleyeyim. 'Hadi Allahaısmarladık' deriz. Kendi başlarına neyi istiyorlarsa yaparlar, neticesine de katlanırlar'' diye konuştu. -''ÖZAT GENÇ VE GAYRETLİ''- Ümit Özat'ın genç ve gayretli bir teknik direktör olduğunu, başarı ya da başarısızlığın iki maçla değerlendirilemeyeceğini ifade eden Gökçek, ''Her hocanın ilk günlerde şu ya da bu şekilde başarı ya da başarısız çizgileri olur. Biz Ümit'in arkasındayız. Ümit'in başarılı olacağına da inanıyoruz. Bir antrenörün bir maç, iki maçın ardından hemen aleyhinde bulunmak yakışık almaz'' ifadelerini kullandı. Gökçek, Ankaragücü'nün 50 milyonluk zararının altından kalkması için türlü fedakarlıklar yapıldığını belirterek, şunları kaydetti: ''Biz bu kadar taşın altına elimizi boşuna koymadık. Zararın altından kalkmak için gayret sarf edilirken, bu tarz hareketler içinde bulunarak Ankaragücü bir yere gelmez. Birlik beraberlik olmazsa, omuz omuza bu iş gitmezse, bu tarzda devam etmenin bir anlamı olmaz. Bunu açıkça söylüyorum ki herkes ona göre düşünsün, yaptığı işin nereye gideceğini hesap etsin. Ben rica ediyorum, takımımız yenilse de kazansa da takımımızın yanında olalım. Takımımıza moral verelim, takımımızın morale ihtiyacı var.''