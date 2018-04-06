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Melih Gökçek'ten CHP'nin affetmediği Aylin Nazlıaka'ya: Kılıçdaroğlu'na ricada bulundum, elimden bu kadar geldi

"Aklıma bana gıcığına yapmadılar gibi de gelmiyor değil"

06 Nisan 2018 21:31

TBMM'deki odasındaki Atatürk resmini indirildiği iddiasıyla 2016 yılında oy çokluğuyla CHP'den ihraç  edilen Aylin Nazlıaka’nın af talebi reddedildi.

TIKLAYIN-CHP, Aylin Nazlıaka'yı affetmedi

Nazlıaka'nın af talebinin reddilmesinin ardından  Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter'da açıklama yaptı. Nazlıaka'nın tekrar CHP'ye alınması için Kemal Kılıçdaroğlu'na ricada bulunduğunu söyleyen Gökçek, "Aylin Hanım ancak elimden bu kadar geldi, kusura bakma. Aklıma bana gıcığına yapmadılar gibi de gelmiyor değil.” dedi.

Aylin Nazlıaka ile Melih Gökçek sosyal medyada sık sık birbirlerine cevap verip gündem oluyorlardı.

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