Melih Gökçek'ten Ahmet Hakan'a: Yeni işime başlayana kadar vaktim bol, gel seni gezdireyim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'metal yorgunluk' eleştirisi ardından istifasını talep ettiği belediye başkanları arasında yer alan Melih Gökçek, Ankara Belediye Başkanlığı görevini bıraktığından bu yana sosyal medya adresi Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Bu kez Ankara'da sonbahar temali fotoğraflar paylaşan Gökçek, gazeteci Ahmet Hakan'a ''Bu aralar yeni işime başlayana kadar vaktim bol, gel seni gezdireyim" dedi.

Ahmet Hakan, dün (9 Kasım 2017) istifasının ardından Twitter'dan Ankara ile ilgili paylaşımlarda bulunan Gökçek'e, "Kendini hâlâ başkan sanıyor" yorumunda bulunmuştu.

Ahmet Hakan'ı da Ankara'ya çağıran Gökçek, ''Bu güzellikleri ancak Ankara'da bulabilirsin. Bence sen de bir Ankara sonbahar seferi yap. Bu aralar yeni işime başlayana kadar vaktim bol, hazır fırsat, gel seni gezdireyim'' dedi. 'İşsiz' olduğu mesajını veren Gökçek'in "yeni işim" derken ne kast ettiği henüz bilinmiyor.