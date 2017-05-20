Melih Gökçek'ten adaylık açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in başkanlık için yeniden aday olduğu iddia edildi.

Hürriyet'te yer alan haberin ilgili kısmı şöyle:

Melih Gökçek, 16 radyonun ortak yayınında dinleyicilerden gelen soruları cevaplandırdı. Gökçek, bir süredir ortaya atılan, "Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atandığı, kendisinin görevden alındığı" yönündeki iddialara, "Aslı astarı yok, dimdik ayaktayız. Bir dönem daha adayım" cevabını verdi.

Gökçek'ten yeni açıklama

Gökçek, adaylığıyla ilgili haber Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Gökçek'in mesajları şöyle: