"Melih Gökçek'in yeğeninin belediyeyi 2,5 milyon lira zarar uğrattığı" iddiası TBMM gündeminde

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifasının istendiği iddiasıyla ilgili tartışmalar sürerken CHP Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Melih Gökçek'in avukat yeğeninin belediyeyi 2.5 milyon lira zarara uğrattığı iddiasını TBMM gündemine taşıdı.

Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi veren Hakverdi, Gaziantep Barosuna kayıtlı olan Murat Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediyesinde sözleşmeli avukat olarak çalışıp çalışmadığını gündeme getirdi, “Avukat Murat Gökçek’in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ‘in yeğeni olduğu doğru mudur” diye sordu.

Hakverdi’nin açıklaması ve Başbakana yönelttiği sorular şöyle:

15 yıllık AKP iktidarında kamu personeli seçiminde liyakat sisteminin terk edilerek siyasi birlikteliğin, tarikat-cemaat bağlantılarının ve akrabalık ilişkilerinin kriter olarak arandığı herkes tarafından bilinmekte ve görülmektedir. Eş, dost ve yandaşa istihdam ve ekonomik çıkar sağlamak adına sırf; “Bizden değil” anlayışı ile iyi eğitim almış ve işinin ehli sayısız genç işsiz bırakılmış ve kamu kurum ve kuruluşları bu nedenle iş yapamaz hale gelmiştir. Bunun sonucunda kaynaklar har vurup harman savrulmuştur. Bir çok kurum maddi ve manevi zarara uğratılmıştır. Bu durum toplum vicdanında kabul edilemez boyutta ve pervasızlıkla devam etmektedir.

Tüm bu hassasiyetler toplumumuzda yaşanırken, Gaziantep Barosuna kayıtlı ve İ. Melih Gökçek’in akrabası olduğu öne sürülen Avukat Murat Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından sözleşmeli Avukat olarak görevlendirildiği ve görevini layıkıyla yapmadığından dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesini milyonlarca lira zarara uğrattığı iddiaları ileri sürülmektedir. Bu vahim durum karşısında başta Ankaralılar olmak üzere toplumun tümü adına bu durumu takip etmek ve halkın cebinden çıkan paranın hesabını sormak, halkımıza karşı görevimizdir.

- Halen Gaziantep Barosuna kayıtlı olan Avukat Murat Gökçek Ankara Büyükşehir Belediyesinde sözleşmeli Avukat olarak görev yapmış mıdır?

- Avukat Murat Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek ‘in yeğeni olduğu doğru mudur?

- Liyakatsız yeğen kadrosuyla istihdam edilen Gaziantep Barosu’na kayıtlı Avukat Murat Gökçek’in görevi ihmali sonucu Ankara Büyükşehir Belediyesi aleyhine hacze geçildiğinde Belediye’nin menfi tespit davası açtığı ve Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın Belediye aleyhine sonuçlandığı, kararın Yargıtay tarafından onanarak neticede Belediyenin tam 2.500.000,00 (ikimilyonbeşyüzbin) TL borcun altına girdiği doğru mudur?

- Avukat Murat Gökçek’in bu olaydan sonra ortadan kaybolduğu ve tam 3 yıl sonra şahıs hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2017/13207 sayılı dosya ile soruşturma başlattığı doğru mudur? Bu soruşturma var ise sonucu ne olmuştur?

- Bu şahsın Belediye’yi zarara uğrattığı başka dosyalar var mıdır? Varsa zarar ne kadardır?

- Avukat Murat Gökçek ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek’in alacaklılarla herhangi bir yakınlığı ve iş ortaklığı doğrudan ya da dolaylı olarak bulunmakta mıdır?

- Kamu adına bu zararları Av. Murat Gökçek ve İ. Melih Gökçek’ten tahsil etmek için herhangi bir girişimde bulunulacak mıdır?