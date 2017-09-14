Melih Gökçek'in twiti ABD'li sözcüye soruldu

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 14 Eylül (DHA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, ‘ABD’de daha çok felaketler yaşanması için dua edin’ içerikli twitter mesajının sorulması üzerine; \"Ben inançlı bir kadınım ve umarım o dualar yalnızca sağır kulaklara düşer\" diye yanıt verdi.



Nauert, başkent Washington’da Yabancı Basın Merkezi’nde düzenlediği ve ABD’de yaşayan yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladığı basın toplantısında bir gazetecinin Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, kendisini izleyenlere attığı ‘İrma, Harvey benzeri daha çok yaşanması için dua etmelerini istedi’ içerikli twitter mesajlarını aktarması üzerine şaşkınlığını belli eden Nauert, gazetecinin sorusunu bitirmeden araya girdi ve ‘Ben kendim inançlı bir kadınım ve umarım o dualar yalnızca sağır kulaklara düşer. Çünkü, herhangi bir ulusun trajedi yaşaması için dua edilmesini hayal bile edemiyorum, gerçekten’ diyerek tepki gösterdi.

Nauert, Melik Gökçek’in paylaştığı ‘Allah-u Alem ağzı dualı birileri dua etti ve ABD’de felaketler birbirini kovalıyor. ABD’nin Virginia eyaletinde çatışmalar çıktı’, ‘Ricam var. Dua ediniz ve Allah’dan dileyiniz. Bizle ve Müslümanlarla uğraşan devletlerin başına öyle belalar ver ki bizi unutsunlar’ yazılı twitter mesajlarını kendisi görmediği için, bu konuda daha fazla yorum yapmak istemediğini belirtti.

Kuzey Irak referandumunu desteklemiyoruz!

Basın toplantısında Iraklı bir gazetecinin Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin, 25 Eylül’de yapılması öngörülen bağımsızlık referandumu ile ilgili bir sorusunu da yanıtlayan Nauert, ‘Bildiğiniz gibi Irak ABD’nin yakın bir dostu ve müttefiki. Orada çok askerimiz var, çok askerimiz de orada yaşamlarını yitirdi. Geçmişte gazetecilik yaptığım dönemlerde, savaşı izlerken Irak’ta, Kuzey Irak’ta kendim de bulundum. Biz 25 Eylül’de yapılacak Kürtlerin bağımsızlık referandumu planını desteklemiyoruz’ dedi.

Bunun gerekçesinin bazılarını kızdırabileceğini bildiğini de aktaran Nauert, ‘Odak noktasının IŞİD olması gerek. Sizin ülkeniz çok badireler atlattı, IŞİD yüzünden halkınız çok kayılar verdi. Biz odak noktamızı hedefte tutmak istiyoruz. Hedef de IŞİD’i yenmek ve bir daha o bölgeleri ele geçirmelerini önlemek. Bu yerler Irak halkına, Irak yönetimine ait, IŞİD’e değil. ABD ve koalisyon güçleri de Irak hükümetinin arkasındadır. Biz, Erbil ve Bağdat arasındaki görüşmelerin sürdürülmesinden, gelecekteki ilişkilerini gözden geçirmelerinden yanayız. Biz refah ve birlik içinde bir Irak’tan yanayız’ diye konuştu.

‘Referanduma ilişkin kaygılarımızı ilettik’

Başka bir soru üzerine, Irak yetkililerine ve Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’ne referandum konusunda ABD’nin duyduğu kaygıları ilettiklerini belirten Nauert, ‘ABD yönetiminin IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk Bağdat’ta. Oradaki yönetime verdiği mesajlardan biri de bu. Referandumun bu zamanda yapılmaması ve odak noktasının IŞİD olması gerektiği’ dedi.

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