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Melih Gökçek'in şikayet ettiği Twitter kullanıcısı gözaltına alındı

Melih Gökçek: Avukatlarım aracılığıyla suç duyurusunda bulunduk ve işin sürekli takipçisi olduk

22 Ekim 2014 15:50

Kur'an’ın üzerine bastığı ve bu fotoğrafı Twitter hesabından paylaştığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in şikayeti üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kur'an-ı Kerim üzerine basıp, çektiği fotoğrafı paylaştığı ve bazı devlet büyüklerine hakaret ettiği iddia edilen bir Twitter kullanıcısının İstanbul'dan paylaşımlarda bulunduğunu belirledi.

Savcılık talimatı üzerine çalışma başlatan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Bilişim Suçları Büro Amirliği ekipleri, kimlik bilgilerini ve telefon numarasını tespit ettiği G.A'yı (36) telefonla arayarak emniyete çağırdı.

Avukatıyla Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen kadının bilgisayarına ve telefonuna el konuldu.

Emniyetteki ifadesinde, ateist olduğunu dile getirdiği öne sürülen G.A'nın, Twitter hesabından söz konusu fotoğrafın yanı sıra Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar ve Diyanet İşleri Başkanı gibi isimlere hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu iddia ediliyor.

Emniyetteki sorgusunun ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılan G.A. hakkında "iftira", "halkı kin ve düşmanlığa sevk etme", "toplumu alenen tahrik etme" ve "kamu barışını bozma hedefiyle hakaret" gerekçesiyle dava açıldı.

Yaşanan olaya ilişkin açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Avukatlarım aracılığıyla suç duyurusunda bulunduk ve işin sürekli takipçisi olduk. Şimdi İstanbul'dan haber geldi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bu kadını yakalamış ve telefonu ile bilgisayarına el koymuş" dedi.

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