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Melih Gökçek'in seçim müziği Ankara'nın Bağları

Lyon'da düzenlenen Yozgatlılar gecesinde sahne alan Ankaralı Coşkun, 'Ankara'nın Bağları' türküsünün müziğinin Melih Gökçek tarafından talep edildiğini söyledi

04 Kasım 2013 14:10

Ankaralı Coşkun 'Ankara'nın Bağları' şarkısının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından istendiğini ve belediye başkanlığı seçimlerinde "seçim müziği" olarak kullanılacağını söyledi.

Fransa 'nın Lyon kentine Yozgatlılar gecesinde konser vermek için gelen Ankaralı Coşkun Ankara belediye başkanlığına aday olmadığını açıkladı.

Belediye başkanlığına adaylığının bir hayranı tarafından twitter ortamında çıkartıldığını söyleyen sanatçı, aday olması durumunda bazı hayranlarının kendisine "sülalece oy vereceklerini" söylediklerini belirtti ancak politika ile ilgilenmediğini vurguladı.

Belediye başkanlığı seçimlerinde oyunu Ankara belediye başkanı Melih Gökçek'e vereceğini söyleyen Ankaralı Coşkun "Ankara'nın bağları" müziğinin Melih Gökçek tarafından istendiğini ve belediye başkanlığı seçimlerinde "seçim müziği" olarak kullanılacağını söyledi.

 

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