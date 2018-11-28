"Melih Gökçek'in oğlunun Keçiören belediye başkan adayı olarak gösterilme olasılığı oldukça kuvvetli"

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in Ankara Keçiören'den aday gösterilme ihtimalinin oldukça kuvvetli olduğunu söyledi.

Alçı, Osman Gökçek'in aday gösterilmesi ve kazanması durumunda tıpkı babası gibi 36 yaşında Keçiören belediye başkanı olacağını kaydetti.

"CHP’de kimin adı, neresi için, nasıl geçiyor?" başlıklı (28 Kasım 2018) yazısında Alçı şunları kaydetti:

Ankara demişken kulağıma sağlam kaynaklardan gelen bir bilgiyi daha vereyim: Uzun yıllardır ilk kez Melih Gökçek’in aday olmadığı bir seçimde oğlu Osman Gökçek’in AK Parti’den Keçiören belediye başkan adayı olarak gösterilme olasılığı oldukça kuvvetli. Ne ilginç bir tesadüf ki 1984 yılında Melih Gökçek Keçiören Belediye Başkanı olduğunda 36 yaşındaydı. Oğul Gökçek de 2019 seçimlerinde sandıktan galip çıkarsa tıpkı babası gibi 36 yaşında Keçiören belediye başkanı olacak.