Melih Gökçek'in 'ODTÜ yolu' paylaşımları tepki çekti: Ağaç kesmeyi marifet sayıyorlar!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in, çok sayıda ağacın kesildiği "ODTÜ yolu" çalışmalarına ilişkin olarak sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar tepki çekti. Kimi sosyal medya kullanıcıları, Gökçek'in "ODTÜ Rektörlüğü ile yapılan protokol gereği açılacak 4.5 kilometrelik yolu bir gecede açarak büyükşehir belediyesi, bir rekora daha imza attı" ifadesini alıntılayarak "Ağaçları kesmeyi marifet sayıyorlar", "Sizin doğayla derdiniz ne?" ifadelerini kullandı.

Ankara’da ODTÜ ormanlarından yol geçirme projesi için üniversite rektörlüğü, Ankara Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokolün ardından gece yarısı dozer ve iş makineleriyle büyük bir ağaç kıyımı yapılmıştı. Dün gece yarısı başlayan yol açma çalışmalarına 100 iş makinesi, 400 kamyon ve yüzlerce polis katıldı. Yol açma çalışması ODTÜ Aysel Sabuncu Yaşam Merkezi’nin bulunduğu bölgeden başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, ODTÜ'de yaptığı ağaç katliamıyla ilgili sosyal medya hesabından "4,5 KM'lik yolu bir gecede açarak büyükşehir belediyesi bir rekora daha imza attı" paylaşımında bulundu.

Gökçek’in ve diğer sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları şöyle: