Melih Gökçek'in korumaları vatandaşı dövdü!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 29 Nisan akşamı TGRT’de canlı yayındayken, bina önünde bekleyen korumalarının yoldan geçen bir vatandaşı “hareketlerin şüpheli” diyerek darp ettiği ortaya çıktı.

Alican Uludağ'ın Cumhuriyet'te yer alan haberine göre, mağdur vatandaşın ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, korumaları gözaltına alamayıp geri döndü. Savcılık, soruşturma başlattı. Çankaya Polis Merkezi Amirliği’nin tutanağında şüpheli olarak “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı korumaları” yer aldı.

İbrahim Aydın, Kızılay’da Konur 2 Sokak’taki otelde çalışıyordu. 29 Nisan’da 22.40 sıralarında eve giderken, TGRT binasının önüne geldi. Kaldırımda oturup kız arkadaşı ile telefonda konuşan Aydın, yanına birkaç kişinin geldiğini görünce tinerci sandı. Parkın üst kısmına çıkan Aydın’ın yanına 3 kişi geldi. Biri, Aydın’a niçin gezdiğini sordu. Kız arkadaşını beklediğini söyleyen ancak tartaklanan Aydın, şikâyetçi oldu.