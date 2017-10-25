Melih Gökçek'in eski yardımcısı: "Hayır" demek gibi bir şansı yoktu, hapse girebilirdi

İngiliz Financial Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştükten sonra cumartesi günü (28 Ekim 2017) istifa edeceğini açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, "başkanlık sistemi referandumunda başkenti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a kazandıramamış olmanın bedelini ödediğini" yazdı.

Gazetede istifa açıklamasına ilişkin yayınlanan haberde, Melih Gökçek'in bir hafta süren spekülasyonlar sonrasında "baskıya boyun eğdiği" de belirtildi.

Haberde, Gökçek'in eski yardımcılarından birinin istifaya ilişkin değerlendirmesine de yer verildi.

İsmi açıklanmayan o kişiye atfen, "Ya hapse girecekti ya da onu ülke dışına çıkaracak bir terfi alacaktı. Türkiye'de işler şu anda böyle yürüyor. 'Hayır' demek gibi bir şansı yoktu" ifadesi haberde yer aldı.