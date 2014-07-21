Melih Gökçek'in 'en büyük projesi' ANKAPARK'a Danıştay'dan durdurma

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilen hayvanat bahçesinin yerine yapılmasına başlanılan ANKAPARK’a Danıştay, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Çeşitli odaların “Atatürk’ün mirası talan ediliyor” gerekçesiyle açtığı davada Danıştay 14. Dairesi’nin 2012/10367 esas sayılı dosyasında 10.07.2014 Tarihinde yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Fatih Yağmur'un Radikal'deki haberine göre, Danıştay 14. Dairesi kararında AOÇ Müdürlüğü tarafından devredilen hayvanat bahçesinin 29 hektarlık bir alanı kapsadığını, ancak proje için 217 hektarlık bir alanın yenileme alanı ilan edildiği ve bu alanın mutlak tarım arazisi olduğunu belirtti.

‘Zemin yumuşak, dev oyuncaklar tehlikeli'

Danıştay 14. Daire, verdiği kararda ANKAPARK’ta yapılması planlanan dev oyuncakların tarım toprağı olan arazide zeminin yumuşak olması nedeniyle tehlike oluşturduğuna dikkat çekti. Kararda, Atatürk’ün çiftlik olarak kullanılması amacıyla miras bıraktığı arazinin 2023 Ankara Vizyon planında “Ankara’nın ciğerleri” olarak planlandığı, ancak alanın amacına aykırı olarak yapılanmaya açıldığı gerekçeleriyle hayvanat bahçesinin ANKAPARK’a dönüştürülmesinde kamu yararı olmadığı belirtildi. Bu gerekçelerle Danıştay 14. Daire, hayvanat bahçesini yenileme alanı olarak ilan eden Bakanlar Kurulu Kararının yürütmesini durdurdu.