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Melih Gökçek’in bürokratına rüşvet iddiasıyla gözaltı

Tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilen 2 şüpheli serbest bırakıldı

17 Eylül 2015 12:07

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı ve Veteriner Şube Müdürü Abdullah Köse, Meşhur Peynirci adlı marketlerin sahibi Adem Çelik’ten 27 bin 500 TL rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Tanık olarak ifade veren market kasiyeri A.Y, “Abdullah Köse markete gelir, alışveriş yapar, 500 TL para alırdı. Ödeme yapmadan da giderdi” dedi. Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, savcılık Köse’nin markette yaptığı denetimlerde bir kısım eksiklikleri ve aksaklıkları görmezden gelme karşılığında rüşvet aldığını iddia etti. Ancak sulh ceza hâkimliği, her iki şüpheliyi serbest bıraktı.

Savcı Alparslan Karabay, 11 Eylül tarihli tutuklama sevk yazısında rüşvet iddialarını ayrıntılarıyla anlattı. Yazıda, 9 Eylül tarihinde söz konusu marketin Ulus Hali’ndeki şubesinde yapılan aramada ele geçirilen 55 ayrı kasa tutanağında “Sağlıkçı Abdullah Bey 500 TL verildi” şeklinde notlar bulunduğuna dikkat çekildi. Yazıda, Abdullah Köse’ye toplamda 27 Bin 500 TL nakit veya ayni ödeme verildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Şüpheli market sahibi Adem Çelik’in, Abdullah Köse’ye yapılan ödemelerin danışmanlık ücreti olduğunu söylemesine karşın, Abdullah Köse’nin ise hiç para almadığını beyan ettiği anlatılan yazıda, şüphelilerin tutuklanmaları istendi. Ancak “rüşvet almak ve vermek” suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tanık ifadeleri ve kasa tutanakları ile olayın ortaya çıkarılmasına karşın serbest bırakıldı. TCK’da rüşvet almak ve vermek suçu için 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

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