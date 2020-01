"Melih Gökçek'in Ankara üzerindeki gölgesi hiç kalkmayacak"

Hürriyet gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Melih Gökçek’in Ankara’da onarılmayacak izler bıraktığını söyledi. Zeyrek, “Melih Gökçek'in bu şehrin üzerindeki gölgesi ve izi hiç bitmeyecek. Ortasında birbirine benzemeyen, herhangi bir düzen içermeyen yüzlerce gökdelenimsi bina ile dolu bir şehirde yaşıyoruz artık. Bunların eski haline getirilmesi imkânsız” dedi.

Zeyrek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle 23 yıl sürdürdüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bırakan Gökçek'in istifasını şu sözlerle değerlendirdi:

"‘Cumhurbaşkanı istedi ben de bıraktım' sözünün tam karşılığı, ‘Bu işe mecbur bırakıldım. Başka bir seçeneğim kalmadı' demektir. Melih Gökçek parti içerisinde yer almaya devam ederek yeni avantajlar, yeni görevler elde etmeye çalışacaktır."

"Yayalar alttan geçsin diye referandum yaptı"

RS FM'de Zafer Arapkirli’nin Seyr-i Sabah programına konuk olan Zeyrek, şunları söyledi:

"Melih Gökçek'in bu şehrin üzerindeki gölgesi ve izi hiç bitmeyecek. Çünkü artık onarılmayacak izleri var Ankara'da. Ortasında birbirine benzemeyen, herhangi bir düzen içermeyen yüzlerce gökdelenimsi bina ile dolu bir şehirde yaşıyoruz artık. Ankara'da büyükelçiliklerin olduğu bulvarda birçok alt geçit yapılmış. Bunların eski haline getirilmesi imkânsız. Ankara'nın her biri beş milyon liraya mal olan beş girişi var. Hangisinden girerseniz girin, Kızılay'a kadar durmadan ışık görmeden otobanda gider gibi gidin şeklinde bir hedefi vardı Melih Gökçek'in. Hatta bir ara Kızılay meydanını yayaların geçemeyeceği şekilde kapatmak istedi. Yayalar alttan geçsin diye referandum yaptı. Tamamen araç odaklı bir trafik düzeni kurmaya yönelik girişimleri oldu. Bu da şehrin meydanlarına çok zarar verdi. Geçmişte Ankara'da çok güzel eserler vardı. Şehrin neredeyse her tarafına on milyon liralık saat yaptırdı. Netice itibarıyla bu kapıların ve saatlerin ihaledeki fiyatı 36 milyon liraydı."

"ODTÜ'yü böldüler"

"ODTÜ'nün (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) rektörünün de oturup ‘Melih Gökçek de gitti, ben ne yaptım?' diye düşünmesi lazım" diyen Zeyrek, şöyle devam etti:

"Daha önce herkesin tartıştığı bir tünel geçişi vardı ve zorunluluk olduğu kabul edilmişti. Tünel olacağı için ODTÜ'ye de zarar vermeyeceği düşüncesiyle herkes hemfikir olmuştu. Fakat güneye doğru açılan ikinci yol tamamen gereksizdi ve o yolun bittiği yerdeki çok sayıda konutun olduğu yeni inşaat dışında hiçbir işe yaramadığını herkes biliyor. Bu yol kime fayda sağlayacak bütün Ankara biliyor. ODTÜ'ye yapılan bu darbenin iki tane sorumlusu var. Biri Melih Gökçek biri de ODTÜ rektörü. ODTÜ'yü böldüler."