Melih Gökçek'e yumurta atan iki kadına 2 yıl 7 ay hapis cezası

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e, kürtajla ilgili açıklamaları nedeniyle, 2 Haziran 2012'de, İzmir Caddesi'ndeki esnaf ziyareti sırasında yumurta atan 2 kadın, "tehdit" ve "kamu görevlisine alenen hakaret"ten 2 yıl 7 ay 20'şer gün hapis, "olası kasıtla mala zarar vermeye teşebbüs" suçundan ise 25 gün karşılığı 500'er lira adli para cezasına çarptırıldı. Sanıklara verilen hapis cezası ertelendi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Neslihan Uyanık ve Nebiye Merttürk ile tarafların avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı İhsan Altuğ, daha önce verilen ve sanıkların "tehdit", "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından cezalandırılmasına ilişkin esas hakkında görüşe katıldığını belirterek "mala zarar verme" suçunun TCK'nın "olası kasta" ilişkin hükmüyle birlikte değerlendirilmesini istedi.

Sanıklardan Neslihan Uyanık, esas hakkındaki savunmasında, "demokratik protesto hakkını kullandığını" söyleyerek, "Suç işlemediğim kanaatindeyim" dedi ve beraatını istedi. Sanık Nebiye Merttürk de "Burada yargılananın kürtaj ve kadınların yaşam hakkı olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı ve beraat talep etti.

Sanıklar, CMK'nın, "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına" ilişkin 231. maddesinin uygulanmasını istemediklerini bildirdiler. Hakim Şahin Kurt, sanıkların "tehdit" suçundan 1 yıl 8'er ay, "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan ise 11 ay 20'şer gün olmak üzere toplam 2 yıl 7 ay 20'şer gün hapse mahkum edildiğini, "pişmanlıkları ve yeniden suç işlemeyecekleri hususunda kanaat oluştuğu" gerekçesiyle bu cezalarının ertelendiğini açıkladı.

Kurt, sanıklara "olası kasıt altında mala zarar vermeye teşebbüs" suçundan da 25'er gün karşılığı 500'er lira adli para cezası verildiğini kaydetti.