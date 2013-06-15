Melih Gökçek'e 'özel bilgileri paylaşma' davası açılıyor

Twitter üzerinden tehdit ederek tartıştığı ondört kişiye "hakaret ettiği" iddia edilen Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek'e bir mağdur dava açtı.

Radikal gazetesi muhabiri Fatih Yağmur'un haberine göre, iki gün önce Twitter hesabından kendisini eleştirenlere hakaretler ve tehditler yağdıran Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek'e mağdurlardan biri tarafından dava açıldı.

Melih Gökçek sadece bir saat içinde 14 titter kullanıcısına "Mahkemede görüşürüz' dedi, üstelik bu kişilerin yasaşığı ve çalıştıkları yerleri de açıklayarak açık hedef haline getirdi. Bazılarına "Ayyaşın kızı çapulcu" diye hitap etti.

Belediye Başkanı'nın okuduğu okulun adını da paylaştığı belirten Nazım Taş, Gökçek hakkında "Hedef göstermekten ve kişisel bilgileri paylaşmaktan" suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Nazım Taş'ın Twitter üzerinden paylaştığı"Faiz lobisi, marjinal gruplar, din düşmanlığı, dış basın vs. derken milliyetçi muhafazakar oylar %60 oldu" tweeti üzerine Gökçek'in buna cevap olarak kendisini mahkemeye vermekle tehdit ettiğini söylüyor. Melih Gökçek'in Nazım Taş'a vabı söyle olmuş:

Melih Gökçek:"Nazım İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okurken sana herhalde küfretmeyi öğretmiyorlar...Mahkeme de hesap vereceksin.

Beni Tedirgin Ediyor

Nazım Taş, Melih Gökçek'in okuduğu okulu da ifşa ederek tehdit ettikten sonra, çok sayıda insanın hakaret ettiğini ve tehditkar cevaplar verdiğini belirten Taş şöyle konuştu:

"Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Okuduğum okulu da yazıp Twitter üzerinden paylaşımda bulunarak takipçilerine hedef gösterdi. Hakaret ettiğimi düşünüyor. Eğer öyle bir şey varsa savcılığa gidebilir. Bunun yerine herkesi hedef gösteriyor. Okuduğum okulu paylaşması beni tedirgin ediyor. Kendisini, kişisel bilgilerime de yer vererek hedef göstermekten savcılığa vereceğim"