Melih Gökçek’e hakaretle yargılanan çocuk beraat etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e Twitter üzerinden “o.. çocuğu” diyen vatandaş beraat etti. Yargıtay da beraat kararını onadı.

Odatv’den Barış Terkoğlu’nun haberine göre, Melih Gökçek, Twitter’dan kendisine “O… çocuğu Melih Gökçek, o bilgiyi babaannenden mi aldın… Ata’mıza sünnetsiz demiş yavşak… Altına mı yattın lan o… çocuğu” diyen C.B. isimli çocuktan şikayetçi oldu. Gökçek’in şikayetçi olduğu C.B.’nin kullandığı sosyal medya hesabından söz konusu ifadeleri kullandığı anlaşılınca Ankara 4. Çocuk Mahkemesi’nde C.B. hakkında hakaret davası açıldı.

Mahkemede savunma yapan C.B. sözlerinin arkasında durdu. Melih Gökçek’in sosyal medyada kullandığını iddia ettiği “sizin o Ata’nız sünnetsiz idi, dinsiz idi” sözlerine karşılık söz konusu ifadeleri kullandığını söyledi. C.B. Atatürk’ü korumanın görevi olduğunu belirtti. Mahkemeye Gökçek’in olduğunu iddia ettiği mesajın örneğini de sunan C.B. hakkkında mahkeme 16 Nisan 2014’de karar verdi.

Sanık hakkında beraat kararı veren mahkeme kararını TCK’nın 129/1 maddesine dayandırdı. Söz konusu maddede “Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir” yazdığını hatırlatan mahkeme, söz konusu ifadelerin Atatürk’e edilen hakaretlere karşı kullanıldığını hatırlatarak takdir hakkını ceza vermemekten yana kullandı.

Yargıtay kararı onadı

Gökçek’in avukatı kararı temyiz etti. Bunun üzerine toplanan Yargıtay 4. Ceza Dairesi kararı oybirliğiyle düzelterek onadı. Çocuğa ceza verilmemesi kararını uygun bulan Yargıtay, mahkeme giderlerinin ortada bırakılması kararını düzelterek, sebebiyet verdiği yargılama giderinin C.B.’den tahsiline karar verdi. Yargıtay, Atatürk’e yönelik hakarete karşılık söylenmiş olduğu gerekçesiyle C.B.’nin kullandığı “o… çocuğu Melih Gökçek, o bilgiyi babaannenden mi aldın… Ata’mıza sünnetsiz demiş yavşak… Altına mı yattın lan o… çocuğu” ifadelerine ceza verilmemesi kararını uygun buldu.

Karar, tartıştığı sosyal medya kullanıcılarına açtığı hakaret davalarıyla tanınan Melih Gökçek’in taraf olduğu diğer davalar için de tartışma konusu oldu. Bazı avukatlar, Yargıtay’ın kararını emsal göstererek müvekkillerinin beraatini istedi.