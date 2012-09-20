Melih Gökçek'e 'görevi kötüye kullanma ve haksız kazanç' soruşturması

Mülkiye Başmüfettişi, Anakent Belediye Başkanı Gökçek'ten "görevini kötüye kullanma ve haksız kazanç sağlama" iddialarıyla ilgili savunma istedi.

Seratç Eş'in cumhuriyet.com.tr'de yer alan haberine göre; Anakent Belediye Başkanı Melih Gökçek ve belediye meclisi üyelerinin tamamı hakkında Beytepe Üçüncü Etap Toplu Konut Alanı’nın imar planlarındaki değişiklikler nedeniyle soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, “haksız kazanç sağlama” ve “görevi kötüye kullanma” iddiaları incelenecek. Soruşturmayı yürüten Mülkiye Başmüfettişi Dr. Özcan Erdoğan, Gökçek ve tüm meclis üyelerinin savunmalarını istedi.

Beytepe üçüncü etap toplu konut alanının serüveni, 8 Şubat 2004 tarihinde Çankaya Belediye Meclisi’nde başladı. İçişler Bakanlığı Başmüfettişi Erdoğan, savunma istemi ile gönderdiği yazıda, süreci özetledi. Müfettişin yazısında, bölgenin imar planlarına ilişkin yapılan, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların 14 Mayıs 2010 tarihinde Anakent Belediye Meclisi’nden geçtiği, Çankaya Belediyesi’nin başvurusu üzerine 30 Kasım 2010 tarihinde plan değişikliklerinin yargı tarafından iptal edildiği anımsatıldı. Yazıda, Ankara Anakent Belediye Encümeni’nce onaylanan 81205/1 numaralı parselasyon planının da iptal edildiği dile getirildi.

Mühür söküldü

Başmüfettişin yazısında, mahkame kararları gereği Çankaya Belediyesi’nin devam eden inşaata, “yapı tatil zaptı ve mühürleme tutanağı düzenlediği ve inşaat çalışmalarının durdurulduğu” dile getirildiği. Mührün “fek edilerek (sökülerek)” inşaatın sürdürüldüğüne dikkat çekilen yazıda, bu işlemi yapanlar hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na bildirimde bulunulduğu anlatıldı.

Yazıya göre, sürecin bu noktasında Anaket Belediye Meclisi 16 Ocak 2012 tarihinde bölge için yeni bir nazım ve uygulama imar planı değişikliğini onayladı. Çankaya Belediyesi, bu karar için de mahkemeye başvurdu, yargılama sürüyor.

‘Haksız kazanç’

Başmüfettiş Erdoğan, bölge için yapılan imar değişikliklerinde inşaat yapılacak alanın (konut ve işyeri sayısının) sürekli arttığını da yazıya aktardı. Buna göre, 24 bin 61 metrekare olan inşaat alanı önce 72 bin metrekareye, son olarak da 16 Ocak 2012 tarihli değişiklikle 100 bin 971 metrekareye yükseltildi. Bu tespitlerin ardından yazıda, “Parsellerin mülkiyetinin şahıslara ait olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu inşaat alanı ile parsel maliklerine büyük oranda haksız kazanç sağlandığının anlaşıldığı” ifadesine yer verildi.

‘Yetkiniz yok’

Yazıda, bölgeye ilişkin onaylanan 1/5000’lik nâzım imar planının mahkeme kararı ile iptal edildiği, alanın kentsel dönüşüm ve gelişim bölgesi olmaması nedeniyle de Anaket Belediyesi sorumluluğunda olmadığına dikkat çekildi. Anakent Belediyesi’nin 1/1000’lik imar uygulama planına ilişkin yetkisinin olmadığı ise şöyle dile getirildi:

“Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı kapsamında bulunmayan bir alan için Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin Çankaya Belediye Meclisi kararına bağlanmaksızın 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili bir karar alma yetkisinin bulunmadığı, bu bakımdan Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 16.01.2012 tarihli kararı ile yapılan işlem ilgili yasa ve yönetmeliklere aykırıdır.”

‘Yazılı ifadenizi verin’

Müfettiş, mahkeme kararları gereği imar uygulamaları durdulan alanlarda yapılan incelemelerde inşaatın devam ettiği, belediye meclisinin mevzuata aykırı karar alarak “Söz konusu alanda imar-uygulamalarının devam edilmesine olanak sağlamadığı” tespitini yaptı.

Müfettiş, yazısının son bölününde, “Mahkeme kararlarının gerekçelerini dikkate almadan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.05.2011 tarih ve 1486, 17.12.2010 tarih ve 3604 ve 16.01.2012 tarih ve 132 sayılı kararlarına imza atarak, sonuçta iptal edilen mahkeme kararlarını işlevsiz hale getirip bu parsellerdeki imara aykırı inşaat uygulamalarının devamına olanak sağlayarak görevinizi kötüye kullandığınız” ifadelerine yer verdi. Müfettiş, 7 gün içinde yazılı savunma istedi.