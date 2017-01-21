Melih Gökçek: Ulus'taki pavyonları kapatacağız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek anayasa değişikliğinin oylandığı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ziyaretinin ardından sabaha karşı 05.00’te Periscope'tan canlı yayın yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Anayasa değişikliğinin 339 oyla kabul edildiği tarihi günü kaçırmak istemediğini vurgulayan Gökçek, Meclis’teki izlenimlerini aktardı. Gökçek Periscop yayınında Ulus'taki pavyonların da kapatılacağını söyledi.

TBMM’de Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar ve milletvekillerinin bulunduğu ortamda sohbet ettiklerini ve sevinçlerini birlikte paylaştıklarını anlatan Gökçek, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 339 oyla Anayasa referandumu kabul edildi. İnşallah Allah nasip ederse şimdi referanduma gideceğiz. Referandumda da sizlerin oylarıyla inşallah, Türkiye, Başkanlık sistemine geçmiş olacak” ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım’dan bazı müjdeler aldığını ifade eden Gökçek, “Özellikle belediye Başkanı arkadaşlarıma buradan müjde vermek isterim. Bizim paralarımız kesiliyordu, paraların kesintisini işlemi bitirmiş. Sayın Başbakanımız, ‘Hadi müjdemi vereyim sana Melih’ diyerek bize bu müjdeyi verdi. Ben de buradan size iletmiş olayım” diye konuştu.

Uyuşturucu konusu

Başbakan Binali Yıldırım ile pek çok konuyu konuşma fırsatı bulduğunu ama özellikle uyuşturucu konusunda Başbakan Yıldırım’a bazı bilgiler aktardığını kaydeden Başkan Gökçek, şunları söyledi: “Çocuklarımızın, küçük çocuklarımızın okul çevrelerinde uyuşturucu almaya başladıklarını, çocuklarımıza yedikleri poğaçaların içerisine bile uyuşturucu katarak, onları alıştırmaya çalıştıklarını ifade ettim. Sayın Başbakanımızın; hükümet olarak bu konuda çok ciddi bir hazırlığı varmış onu söylediler. İnşallah önümüzdeki günlerde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti uyuşturucu ile çok ciddi anlamda bir mücadele başlatıyor.”

Bir izleyicisinin “Neden, Ak Parti Grup toplantısından canlı yayın yapmadınız?” sorusu üzerine, AK Parti Grup toplantısının basına kapalı olduğunu vurgulayan Gökçek, “Fakat şu kadarını söyleyeyim, milletvekilleri inanılmaz heyecanlıydı. Konuşmasının sonunda Sayın Başbakanımız inanılmaz büyük bir alkış aldı. Muhteşem bir alkış aldı, milletvekilleri Sayın Başbakana muhabbetlerini ilettiler” şeklinde gözlemlerini de aktardı.

Başbakan Binali Yıldırım’ın tutumundan övgü ile söz eden Gökçek, “Sayın Başbakanın, Sayın Cumhurbaşkanına olan sadakati ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ndeki sistem meselesine inanışı ve ortaya koyduğu samimiyet sadece ve sadece alkışlanır. Sayın Başbakanı bu konuda bugün bir sefer daha çok takdir ettim. Kürsüye çıktığında yürekten Sayın Cumhurbaşkanına bağlığını ve başarılarını açıktan diledi, çok güzel bir konuşma yaptı. Ben de bu konuda Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza başarılar diliyorum inşallah” diye konuştu.

"Pavyonları ne zaman kapatacaksınız?"

Gökçek, "Pavyonları ne zaman kapatacaksınız?" sorusuna "Ulus’taki pavyonlardan çok acaip şikayetler geliyor. Zaten orada kamulaştırma faaliyetleri devam ediyor. Özellikle bizim yeni bir projemiz var; anlatmadığımız. Ama Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan tarafından da olabileceği ifade edilen yeni bir proje; Çankırı Caddesi’ni kamulaştıracağız. Bu konuda Hükümetimiz bize kaynak sağlayacak. O gelecek paralarla Çankırı Caddesi’nin kamulaştırılması, Çankırı Caddesi’nin altından tünel yolun geçmesi, üstünün yaya yolu olarak düzenlenmesi, Çankırı Caddesi’ndeki uygun kullanılabilecek durumda olan otellerin yurt ve bazı binaların da Hacı Bayram Üniversitesi’nin fakülteleri haline getirilmesi planlanıyor. İnşallah bu gerçekleşince pavyonlar zaten otomatikman kalkmış olacak, böyle bir hazırlığımız var." yanıtını verdi.

Gökçek sözlerine şöyle devam etti:

"Düşündüğümüz alt geçidi de şu anda İller Bankası ile Gençlik Parkı arasından girerek YIBA çarşısından çıkacak şekilde halletmeye çalışacağız. Aynı zamanda da Hacı Bayram’ın alt tarafında eski Bentderesi tabir edilen yerden; Kevgirli Sokak’tan giren bir alt tünelin de Ankara Palas’ın önünden geçmesi söz konusu. Üst kısmı Ankara meydanı olacağı için trafik tamamen aşağıdan işleyecek. Otobüsler aşağıda duracak. Böyle güzel bir projemiz var, hazırlık yapıyoruz. İnşallah Allah yapmayı nasip eder. Bu projenin önümüzdeki 2 yıl içinde bitmesi çok zor. Allah bize bir dönem daha nasip eder mi bilmiyorum? Ederse eder, etmezse bir başka AK partili arkadaşamızın burayı bitirmesi söz konusu olur diye düşünüyorum."