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Melih Gökçek: Ülkesini dünyaya jurnallemenin bir cezası olmalıydı

Can Dündar ve Erdem Gül, "terör örgütüne yardım, askeri ve siyasi casusluk, devlet sırlarını ifşa etme" iddialarıyla tutuklandı

27 Kasım 2015 03:02

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül tutuklandığını haberini, kişisel Twitter hesabından, "Ülkesini dünyaya jurnallemenin bir cezası olmalıydı" ifadeleriyle duyurdu.

Can Dündar ve Erdem Gül, Adana'da durdurulan MİT TIR'larının içinde silah ve mühimmat bulunduğunu ortaua koyan haber ve görüntüleri yayımladıkları için "terör örgütüne yardım, askeri ve siyasi casusluk, devlet sırlarını ifşa etme" iddialarıyla 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmış ve Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.

Melih Gökçek, Dündar ve Gül'ün tutuklandığı haberini, Twitter hesabından şöyle duyurdu:

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