Melih Gökçek: Twitter'ın ağası benim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP adayı Mansur Yavaş'ın YSK'ya '30 Mart seçimlerinin iptali' için başvurmasının ardından basın toplantısı düzenledi. CHP'ye yüklenen ve sosyal medyada yer alan iddialarla ilgili konuşan Gökçek, son söz olarak "Twitter'ın ağası Melih Gökçek'tir" dedi.

"Hala mağlubiyeti kabullenmemiş, bir türlü de hazmedememiş durumdalar. Kitlelerini ayakta tutmaya çalışıyorlar. Bunu yaparken insanları tahrik ediyorlar" diyen Gökçek şunları söyledi:

"Çankaya İlçe Seçim Kurulu'nda çöp kamyonuyla içerdeki bir takım evrakları dışarı çıkarmaya çalıştılar. Bizim haberimiz oldu, oraya polis intikal ettirdik. Ve tabir-i caizse suç üstü yaptık. Onların gayesi, burada buldukları malzemeleri götürüp çöplüğe dökmek, her seçim yaptıkları klasik numara. 'Çöplükte oyla bulundu, seçime şaibe düştü.'

CHP İlçe Başkanı polise "Bunlar olağan evraklar, siz bunları bize verin. Bunlar atılmışta olabilir' diyip alıp gidiyorlar. Ama buna karşın Twitter'da ortalık yıkılıp gidiyor. Çankaya Belediyesi'ne ait çöp arabası çöplüğe gidecek, CHP'liler de yaygara koparacak. Ama avukat 'Bunların hiçbir önemi yok' diyor..."

'Hazmetmesini bileceksin'

Çankaya'da çöplerde bulunan tutanaklarla ilgili Mansur Yavaş'ın 'Bunlar herkeste bulunabilecek tutanaklar, önemli değil' dediğini söyleyen Gökçek, "Böyle diyor çünkü aksini söylese ispat etmesi mümkün değil. Bunların gayesi bunları çöplüğe atıp yaygara koparmaktı, muvaffak olamadılar. Demokrasi demek bu demek değil. Hazmetmesini bileceksiniz" dedi.

'Kadını erkek yapıyorlar'

Melih Gökçek, twitter'da yayılan bir başka iddianın daha olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Yeni bir yaygara. 'YSK Başkanı Sadi Güven'in eşi, aynı zamanda Melih Gökçek'in danışmanıymış. Bu başlı başına bir iptal sebebi' Bir başka tweet'te de "İddia: Sadi Güven'in eşi Melih Gökçek'in akrabası. Özgür Güven bu zat' demiş. Şimdi arkadaşlar, Özgür Güven diye birisinin bende danışman olduğu doğru. Ama Özgür Güven'in Sadi beyin eşi olması mümkün değil çünkü yanımdaki arkadaşım. 10 bin lira maaş alıyor diyorlar, 3 bin 500 lira maaş alıyor. O kadar komik bir iftira ki haddi hesabı yok. Sırf soyisim benzerliğinden kadını erkek yapıyorlar. Hanfendinin benimle, belediyeyle hiçbir ilgisi yok. CHP rezaletlerle yürümeye çalışıyor."

'Twitter'ın ağası Melih Gökçek'tir'

Türkiye'de Twitter'ın kendisinden sorulacağını söyleyen Melih Gökçek; "Twitter'ın ağası Melih Gökçek'tir. Bu konuda Twitter'dan beni takip etsinler, gerçekleri görsünler" diye konuştu.

