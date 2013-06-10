Melih Gökçek Twitter'da tuzağa düştü

Başbakan Erdoğan'ın Türkiye'ye dönüşüyle ilgili dünya basınının attığı başlıklar Twitter'da paylaşım rekorları kırdı. Ancak bu 'başlıklar' internet troll'lerinin çalışmasıydı ve tamamiyle hayal ürünüydü. Üstelik bu tuzağa Melih Gökçek de düştü.

Kuzey Afrika gezisini tamamlayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , İstanbul Atatürk Havalimanı'na indiğinde binlerce kişi tarafından coşkuyla karşılanmıştı. Gece yarısı olmasına rağmen Erdoğan'ın alanda toplananlara seslenişi, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biriydi. Hatta sabah olduğunda bile Erdoğan'ın bu konuşması Trend Topic listesinden inmemişti. Tam bu saatlerde Twitter'da bir fotoğraf paylaşılma rekorları kırdı. İddiaya göre bu karşılama dünya basınında büyük yankı uyandırmış, İngiltere'den Japonya'ya kadar tüm gazeteler bu karşılamayı yazmıştı.

İddiaya göre gazeteler ne yazmıştı?



Die Welt (Almanya): "... Baba döndü ..."

Le Soir (Belçika): "Gerçek Halk gece yarısı Başbakanına koştu..."

China Online (Çin): "Başbakan gelmelerini istemedi onu sevenlere kimse engel olamadı..."

Le Monde (Fransa): " Türkiye 'nin değil sanki dünyanın başbakanı..."

Dernieres Nouv.: "Dünya tarihinde gece 2 de böyle bir karşılama görülmedi ...."

d'Alsace(Fransa): "Birisi % 50 mi dedi yok bence 70 milyondu...."

The Sun (İngiltere): "Sandığa gerek yok % 60 oy aldın geç otur deseler kimsenin sesi çıkmaz !!!"

Guardian (İngiltere): "Ya bu Gezi parkı iki yüzlü Yada bu adam doğru sözlü !!!!"

Giornale (İtalya): "İstanbul bu gece yıkıldı, herkes yataklarından fırlayıp büyük lidere koştu....."

Japan Times (Japonya): "İmparatora 2 saatte 200 bin asker geldi...."

Pravda (Rusya): "Aman Tanrım Osmanlı böyle birşey olsa gerek !!!!!"

Ahram (Mısır): "Mahşer yeri değil Erdoğan a sevgi seli....

İnterfax (Rusya): "Büyük Babaya büyük karşılama !!"

Tuzağa Gökçek de düştü



Ancak ilgili fotoğraf basit bir troll çalışmasından ibaretti. Söylendiği gibi gazeteler böyle bir başlık atmamıştı, hatta pek çoğu da karşılama haberine yer vermemişti. Ancak troll'lerin bu çalışmasına, başta Ak Gençlik hesabı olmak üzere inanan pek çok kişi sayesinde fotoğraf paylaşım rekorları kırdı. Bu tuzağa düşen son isim de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek oldu. Gökçek, ilgili fotoğrafı Twitter hesabında, "Dünya basını başbakanın İstanbul'a dönüşünü böyle verdi... Ankara'daki karşılamada dillerini yutmalılar :)' mesajıyla paylaştı.