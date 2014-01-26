Melih Gökçek, TRT arazisinden yol geçiremedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanan planla ODTÜ’den geçirdiği yolun yapımı sürerken, TRT’nin arazisinden de yol geçirme isteği bakanlığa takıldı.

Meltem Özgenç'in Radikal gazetesinde yer alan haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi, SİNPAŞ Altınoran Evleri için yapmayı planladığı yol ağı için TRT’nin arazisini kullanmak istedi. Ancak TRT yönetimi, yol yapımının bazı stüdyoların yıkılmasına, yapımı sırasında da gürültü nedeniyle yayınların olumsuz etkilenmesine neden olacağı için bu talebe karşı çıktı. TRT Sitesi’nin imar planının bulunmaması ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin de yıllardır bu bölgenin Nazım İmar Planını yapmaması nedeniyle TRT yönetimi, İmar Planı teklifleriyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurdu.

İmar planı onaylanmak üzereyken devreye giren Büyükşehir Belediyesi, TRT Sitesi’nden yeni yollar geçireceğini belirterek, imar planı tekliflerinin değiştirilmesini istedi. Ancak bakanlık, imar planını TRT’nin istediği gibi onayladı. Bunun üzerine belediye, bakanlığa karşı dava açtı.

Dava dilekçesinde, Bakanlık tarafından onaylanan planın, ‘şehircilik ilke ve esaslarına uygun olarak hazırlanmadığı’, ‘kamu yararı gözetilmediği’ ve ‘bölgenin ulaşım ihtiyaçlarının dikkate alınmadığı’ öne sürüldü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ise Ankara 15. İdare Mahkemesi’ne sunduğu 11 Eylül 2013 tarihli ilk savunmada, onaylanan dava konusu planların 3 Ekim 2012 ve 1 Kasım 2012 tarihle arasında Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nce bir ay süre ile ilan edildiği, belediyenin de 19 Ekim 2012 tarihli dilekçesi ile itiraz ettiği belirtildi.

Dilekçede tarih yok

Savunmada, “Tarihsiz dava dilekçesinin incelenmesinden ‘Danıştay ilgili daire başkanlığına’ hitaben yazılan dilekçenin hangi tarihte açıldığı ve davanın açılmasında süre aşımının gerçekleşip gerçekleşmediği Bakanlığımızca tam olarak anlaşılamamaktadır. Bu durumda davanın süresinde açılıp açılmadığının resen araştırılması ile süreaşımı gerçekleşmiş ise davanın öncelikle süreaşımı yönünden reddine karar verilmesi gerekmektedir” denildi.

Bakanlık savunmasında, planın asıl Büyükşehir Belediyesi’nin istediği şekilde gerçekleşmesi durumunda trafik yoğunluğunun artış göstereceği kaydedildi. Bakanlığın savunmasında özetle şöyle denildi:

Yayınlar etkilenecek

“TRT’nin bakanlığımıza ilettiği yazıda Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce talep edilen yolların açılması halinde yayınlarda oluşturacağı etkinin (titreşim ve görüntü bozukluğu), yayınlarda geri dönüşümü mümkün olmayan sonuçlar doğuracağı, kurumun bütün yayın hizmetlerinin aksamasına ve izlenemez hale gelmesine neden olacağı, yayınların yapıldığı stüdyoların, ve bu yayınların uydulara verildiği kritik öneme sahip uydu yer istasyonlarının bulunduğu bina ve tesisleri ve dolayısıyla yayınları olumsuz etkileyeceği belirtilmiş olduğundan, davacı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca sunulan yol önerileri Bakanlığımızca uygun görülmemiştir.

Ayrıca, bakanlığımızca onaylanan imar planı yanlızca TRT kurumuna ait olan mevcut alanı kapsamakta olup, mevcut yapı yoğunluğunu artırıcı herhangi bir plan değişikliği gerçekleştirilmemiştir. Yapılan plan değişikliği konut ya da ticaret alanı gibi alana ilave yük getirici bir değişiklik olmayıp, yalnızca TRT kurumunun ihtiyaç duyduğu resmi kurum alanındaki gereksinime ilişkindir.”



TRT: Yüzlerce ağaç kesilecek



TRT yönetimi de kamu yolu açılması amacıyla ihtiyaç duyulan arazi için yüzlerce ağacın kesilmesi gerektiğini, kreş, tabiplik ve okul da amaçlanan hizmetlerin görülmesinde gürültü nedeniyle sorun yaşanacağını, parselleri ortadan ikiye bölen yolun geçeceği güzergahın ‘orman’ olarak tespit edildiğini, bu konu ile ilgili derdest bir dava olduğunu ve yol güzergahı nedeni ile kurum ihata duvarlarının yıkılmasının gerekeceğini bildirdi.