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Melih Gökçek, törene geç kalınca park yerinde bekledi

Erdoğan ve devlet insanları, 10 dakika erken gelerek saygı duruşunun yapıldığı saati beklediler

10 Kasım 2016 20:38

Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 78’inci yılında Anıtkabir’de düzenlenen törene geç kaldığı öğrenilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, törenin başlamasıyla birlikte devlet büyüklerinin araçlarının bulunduğu park yerinde bekledi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Anıtkabir’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında devlet erkanının da katılımıyla düzenlenen tören, Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat olan 09.05’te gerçekleşti. Erdoğan ve beraberindeki üst düzey devlet erkanı, Atatürk’ün mozolesinin olduğu alana 10 dakika erken gelerek, burada saygı duruşunun yapıldığı saat 09.05’i bekledi.

Bu arada törene geç kaldığı öğrenilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, törenin başlamasıyla birlikte devlet büyüklerinin araçlarının bulunduğu park yerinde bekledi.

 

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