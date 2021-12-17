Melih Gökçek'ten Türkan Saylan'ı hedef alan AKP'li meclis üyesine destek: Bu konuşma alkışlanır

İBB AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş'a Türkan Saylan'la ilgili sözleri sebebiyle destek veren eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek paylaşımında,''İBB Meclisi’nde Türkan Saylan’ın adının bir sokağa verilmesi istendi. AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, Türkan Saylan Türk milletini temsil eden biri değildir. Burada bulunduğumuz sürece bu kişinin ismini hiçbir yere vermeyeceğiz. Bu konuşma alkışlanır" ifadelerini kullandı.

İBB CHP Meclis Üyesi Murat Cirav'ın "Ben merak ediyorum, bir yıldır neden Türkan Saylan'ın adı sokağa verilmiyor, bekletiliyor. Polemik yapmadan söylemek istiyorum. Türkan Saylan'ın isminin neden bekletildiği konusunda cevap bekliyorum" sözleri üzerine İBB AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş'un Türkan Saylan'ı hedef alması tepkiye yol açmıştı.

"Türkan Saylan bu milletin ortak değerlerine hakaret eden birisidir"

Saylan'ın "toplumun ortak değerlerini böldüğünü" öne süren Gökkuş, "Biz Türkan Saylan, toplumun çoğunluğunu teşkil eden insanların ortak değerlerine saygı duymayan biridir. Türkan Saylan bu milletin ortak değerlerine hakaret eden birisidir. AKP çoğunluğu burada olduğu sürece Türkan Saylan gibi bu toplumu bölen kişilerin isimleri bir yerlerde yaşatılmayacaktır" sözleriyle Türkan Saylan'ı hedef almıştı.