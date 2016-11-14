T24 LogoT24 Logo
Gündem

Melih Gökçek: TBMM artık gecikmeyin, idam istiyoruz!

"Cumhurbaşkanım kanun gelsin, hemen imzalarım diyor..."

14 Kasım 2016 00:27

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yeniden gündeme gelen "idam geri gelsin” talepleri için Twitter hesabından anket düzenledi. Gökçek anket duyurusu öncesi Twitter hesabına, "Cumhurbaşkanım kanun gelsin, hemen imzalarım diyor... Hadi TBMM, artık gecikmeyin... İdam istiyoruz..." yazarak görüşünü dile getirdi.

“Terör suçuna idam olsun”, “İdam tüm suçları kapsasın” ve “İdam olmasın” seçeneklerinin yer aldığı ankete şu ana kadar 22 bin 800 kişi katıldı. Ankette “Terör suçuna idam olsun” seçeneği yüzde 44’lük oranla ilk sırada yer alırken, “İdam, tüm suçları kapsasın” seçeneği yüzde 36 oy oranıyla ikinci sırada, “İdam olmasın” seçeneği de yüzde 20’yle üçüncü sırada yer alıyor.

Gökçek anket duyurusu öncesi şöyle yazdı:

ETİKETLER

Melih GökçekidamankettwitterBüyükşehir Belediye Başkanı15 Temmuz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24