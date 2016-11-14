Melih Gökçek: TBMM artık gecikmeyin, idam istiyoruz!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yeniden gündeme gelen "idam geri gelsin” talepleri için Twitter hesabından anket düzenledi. Gökçek anket duyurusu öncesi Twitter hesabına, "Cumhurbaşkanım kanun gelsin, hemen imzalarım diyor... Hadi TBMM, artık gecikmeyin... İdam istiyoruz..." yazarak görüşünü dile getirdi.

“Terör suçuna idam olsun”, “İdam tüm suçları kapsasın” ve “İdam olmasın” seçeneklerinin yer aldığı ankete şu ana kadar 22 bin 800 kişi katıldı. Ankette “Terör suçuna idam olsun” seçeneği yüzde 44’lük oranla ilk sırada yer alırken, “İdam, tüm suçları kapsasın” seçeneği yüzde 36 oy oranıyla ikinci sırada, “İdam olmasın” seçeneği de yüzde 20’yle üçüncü sırada yer alıyor.

Gökçek anket duyurusu öncesi şöyle yazdı: