Melih Gökçek, ‘sunî deprem’de ısrarcı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek 15 Temmuz darbe girişimi sonrası gündeme getirdiği 'deprem' iddiasını tekrarladı. Gökçek “İnanarak ve ısrarla söylüyorum. Ekonomimizi çökertmek için dış güçler İstanbul’da suni bir deprem planlıyor. Dünya bilsin…” dedi.

Gökçek’in Twitter’dan yaptığı paylaşımlar şöyle:

"- İki türlü deprem vardır... Bir, dünya yer hareketleriyle olan tabii depremler, bir de sunî depremler...

- FETÖ'cüler ve Emre Uslu, Türkiye veya dünyada olan depremleri, olası dış kaynaklı sunî depremlere tabii depremmiş havası vermek için altyapı olarak kullanmaya çalışıyorlar...

- Daha önce söyledim, tekrar söylüyorum... İstanbul'da bir deprem olur ve havada bir alev topu oluşur ise bu kesinlikle sunî (yapay) bir depremdir.

- Emre'nin ısrarla deprem tweet'i atmasının tek nedeni, dış güçleri töhmetten kurtarmaktır.

- Basit gibi gözüken haberleri iyi tahlil ederseniz, oyunu rahatlıkla çözerseniz... Söylediklerim kesinlikle hayâl mahsulü değil... İnanarak ve ısrarla söylüyorum... Ekonomimizi çökertmek için dış güçler İstanbul'da sunî bir deprem planlıyorlar... Dünya bilsin...

- İşte söylediklerimin somut ve taze ispatı... Kuzey Kore denizde nükleer deneme yaptı, 5.3 deprem oldu...

- Peki... ya böyle bir deney Marmara gibi bir fay hattında yapılırsa... Sizce sonucu ne olur? Düşünmek bile istemiyorum...

- Ülkemizdeki pek çok yabancı ülke, sismik araştırmalar yapıyor...

- En son Fransızların sismik araştırma gemisi Marmara'da idi. Nitekim Fransızlar da İstanbul depreminin alt yapısını hazırladı ve 8 şiddetinde depremin beklendiğini söyledi.

- Kandilli Rasathanesi böyle bir tehlike olmadığını açıkladı...

- Demek ki bir senaryo üzerinde çok ciddi bir altyapı çalışması var... Ve bu gelişmeler de maalesef benim endişelerimi doğruluyor

- Acil önlem olarak Marmara'da tüm yabancı ülkelerinin sismik araştırma yapması ve denizaltıların geçişlerinin yasaklanması gerekiyor