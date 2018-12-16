Melih Gökçek: Sarhoş olup kendinden geçersen, kötü niyetli bir şerefsiz sana tecavüz eder

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, tartışma yaratan ‘tecavüz’ çıkışıyla ilgili tekrar açıklama yaptı. Gökçek, “Sarhoş olur kendinden geçersen, arkasından cilveleşirsen kötü niyetli bir şerefsiz de senin kendinde olmaman nedeniyle sana tecavüz eder. Buna imkân verme” dedi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde konuk olduğu panelde tartışma yaratan bir tecavüz açıklaması yapmıştı. Gökçek, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’a yaptığı açıklamada da benzer ifadelerini tekrarlarken “Bunun neresi tecavüze teşvik etmek?” diye sordu.

Gökçek’in açıklaması şöyle:

Peşinen şu bilinmeli: Ben tecavüzü hiçbir şekilde savunmadım, savunmam, savunamam. Hangi şartta olursa olsun tecavüze kalkışan alçaktır, şerefsizdir, suçludur. Söylediklerimden tecavüzü tasvip ettiğim anlamını kim çıkarıyorsa o da şerefsizdir.

ODTÜ’deki mezuniyet töreninde taşınan bir pankartta “Tecavüze sebep olan şeyler” yazıyor, altında da şu maddeler sıralanıyordu: 1- Gece dışarı çıkmak. 2- Mini etek. 3- Sarhoş olmak. 4- Cilveleşmek. 5- Tecavüzcü.

Benim dediğim şu: “Sarhoş olur kendinden geçersen, arkasından cilveleşirsen kötü niyetli bir şerefsiz de senin kendinde olmaman nedeniyle sana tecavüz eder. Buna imkân verme.”

Bunun neresi tecavüzü teşvik etmek? Kaç yıl belediye başkanlığı yapmışım, personelim dahil kime müdahale etmişim. Kimin gece sokağa çıkmasını engellemişim? İnsanların yaşantısından bana ne?